「點人頭」全港中小學共縮6班　學界理解料與跨境生減少相關

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，全港中小學本學年延至9月23日起分階段復課。教育局今日（5日）表示，今年10月到公營中小學「點人頭」核實在學人數後，全港共3間小學需下調各1班小一班，一共減少3班；中學方面，亦有3間學校需下調各1班中一。 有北區的小學校長表示，縮班或與跨境生減少有關，而本學年北區的小一申請入學人數較預估減少逾百人，質疑當局的估算與實際情況有落差。津貼中學議會主席潘淑嫻認為，中一縮班原因或與跨境生未能來港、少數學生出國升學有關，合共縮減3班屬可以理解。

教育局今年10月到公營中小學「點人頭」核實在學人數後，全港共有3間小學需下調各1班小一班，一共減少3班；中學方面則有3間學校需下調各1班中一班。（資料圖片）

疫情影響 跨境生只要有參與網上學習亦會計算在內

教育局表示，與過往的安排一樣，教育局透過電子系統及到校實地點算，核實公營中、小學的實際在學人數。當局在點算時考慮個別學校過往的收生情況，由於跨境學生及非華語學生因疫情緣故暫時未能到港上課，在本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與網上學習或進行遙距學習活動，亦會計算為在學學生。

教育局今年10月點算在學學生人數後，相對今年4月就2020/21學年建議批核的班數，全港共有3所公營小學需要下調各1班小一班，即一共減少3班；中學方面，則有3所公營中學需下調各1班中一班，須下調小一或中一班級數目的學校分布不同地區。

超額教師可保留教席最多3個學年

因應小一適齡學生人數回落，教育局由2019/20學年起，放寬學期初點算學生人數後需減班學校的批班準則，由25人一班下調至23人一班，並會隨該屆別學生逐年推展至小六。另一項針對性紓緩措施則是在2019/20至2024/25學年間，超額教師若未能透過現行處理機制吸納，或在其他學校覓得教席，可獲保留最多3個學年。

津貼中學議會主席潘淑嫻（右）估計，縮班可能是因跨境生未能來港上學、少數學生出國升學有關，但上述只屬短時間問題，來年會再與當局研究處理方法。（資料圖片）

校長指縮班或與跨境生未能來港有關

津貼中學議會主席潘淑嫻表示，相信教育局在「點人頭」時已聆聽業界意見「實事實辦」，合共縮減3班中一是可以理解。她估計，縮班可能是因跨境生未能來港上學、少數學生出國升學有關，但上述只屬短時間問題，來年會再與當局研究處理方法。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指出，有小學須縮班或與今年整體小一入學率低、學生人數減少、跨境生未能來港上學、部分幼稚園高班（K3）學生留級有關。他續指，今年北區的小一申請入學人數較預估減少逾百人，質疑當局的估算與實際情況有落差。

鳳溪第一小學校長朱偉林指，今年北區的小一申請入學人數較預估減少逾百人，質疑當局的估算與實際情況有落差。（資料圖片）

對於當局處理超額教師的安排，朱偉林認為能保障教師，但目前當局規定，只要小學有一個或以上的超額教師，便會削去代課教師津貼，此舉或會為學校帶來行政問題。他解釋，若有教師取較長時間病假，超額教師的執教科目或與該教師不同，但在沒有代課津貼的情況下，校方難以在財政上負擔聘請額外代課教師，此舉同時會影響學生的課業。

朱偉林建議，在保留超額教師的同時，當局不應一刀切削減代課津貼，若有教師須取病假30天或以上，有超額教師的學校應同樣獲發代課津貼。