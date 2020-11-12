患哮喘烹飪KOL半年吸十枝舒張劑感越吸越衰　醫生倡用混合式藥物

現時本港有6.8萬名哮喘患者，不少患者單靠吸入式藥物，紓緩不適。患有哮喘病三十多年的烹飪KOL Masterman近年接觸短效氣管舒張劑（SABA）後，出現依賴情況，高峰期半年吸十枝，但病情未見好轉，形容「越吸越衰，越吸越多」。至去年開始使用混合式長效氣管舒張劑，對SABA明顯降低。 有呼吸系統專科醫生提醒，SABA屬即時舒緩藥物，一般不含抗發炎藥性，一年亦不應使用多於兩枝，但曾遇長者病人一日吸一枝，不止未有改善到病情，發炎情況更「失控」。

Masterman患有哮喘三十多年，曾過度依賴短效氣管舒張劑，試過半年間吸十枝。（張浩維攝）

隨身攜帶 噴藥當「打底」



今年38歲的Masterman自小患有哮喘，兒時曾因發作而入院達10次，會出現氣喘、呼吸困難等，成年後病情一度好轉，幾年沒有發作，但幾年前重新開始出現哮喘發作，某日到急症室求醫獲處方SABA，自此便經常使用，隨身攜帶，一感到不適如喉嚨痕、氣喘，甚至做運動前，都會先噴藥「打底」。



高峰期半年吸10枝



不過，他記起高峰期是2017年去澳洲讀書，半年間用10枝SABA，每次可能吸4至6口，心態是「唔舒服就整幾下」。現時回想起，他認為「越吸越衰，越吸越多，當刻覺得無嘢，但其實係無好到」。Masterman於去年開始使用混合式長效氣管舒張劑，並按指示服藥，目前已很少用SABA。

醫生：一年不應用多於2枝

香港哮喘會近日訪問了238名哮喘患者，當中43%人經常使用SABA治理，更有36%人表示越用越密。



呼吸系統專科醫生盧浩然指，曾遇長者病人一日吸一枝，但未有改善到病情，發炎情況「失控」。他提醒，一般而言，一年用多於2枝SABA便屬過度服用。他解釋，哮喘屬呼吸道發炎的慢性疾病，易受不同因素刺激，而收窄及製造更多黏液，造成氣流阻塞，或支氣管痙攣，即哮喘發作，惟SABA屬即時舒緩藥物，但一般不含抗發炎藥性，「腫會繼續腫，發炎繼續發炎。」

香港哮喘會近日訪問了238名哮喘患者，當中43%人經常使用舒張劑治理。（張浩維攝）

盧浩然引述全球哮喘倡議組織（GINA）去年的最新治療策略建議，輕度哮喘患者如想長期控制病情，宜配合吸入式類固醇（ICS），或按需要使用混合式藥物。他又提醒，哮喘患者應定期進行自我評估，了解有否過度依賴SABA，並嚴格依從醫生指示用藥。