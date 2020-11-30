確診大廈｜加多利山有住戶染疫　病毒殺入駿發山莊、嘉亨灣

本港疫情急速反彈惡化，本港昨(29日)確診115宗個案，是第四波以來首次失守百宗防線，亦創自8月1 日以來單日新高。 衞生防護中心深夜更新確診者住宅名單，除分佈港九及新界，繼續有多個豪宅上榜，包括傳統富豪雲集的加多利山，其他名宅如畢架山一號、西半山雍景臺、大圍桂園、九肚山駿發山莊、西灣河嘉亨灣、大坑半山融園及柏園等亦有確診者出現。

西灣河嘉亨灣新增兩名患者，連同早前個案計算，已先後有4名住戶確診。(資料圖片)

不少確診者居所顯示其身份非富則貴，今日的新增患者中，一名30歲男子(#6201) 居於加多利山、66歲女子(#6234)則居於九龍塘畢架山一號 2座、43歲男子(#6150)報住西半山雍景臺2座。西灣河嘉亨灣亦有居民確診，分別是51歲的男子(#6216) 及女子(#6217)，連同早前以及上月個案，短期內已有4名住戶先後染疫。

大坑區內單日亦新增多宗確診，其中居於融園的62歲男子(#6188) ，以及居於柏園的50歲女士(#6209) 及66歲女士(#6210) 相繼感染。



以上屬於歌舞群組的相關個案包括(#6234)、(#6216)、(#6217)、(#6209) 及(#6210)。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 30 + 30 + 30

此外，染疫的懲教署勵敬懲教所女職員(#6148)居於赤柱東頭灣道61 號，該處是赤柱監獄初級職員宿舍，她亦屬於歌舞群組；一名66歲男子(#6166)則報住兩地址，包括半山區活倫臺2-3號褔臨閣、牛頭角定安街45至51號安泰大樓，其中半山活倫臺的住址與另一63歲女患者(#6239) 相同。

確診者亦分布多區，重災區包括東區及沙田，分別有10位當區居民染疫，其次是灣仔區，亦有9人。

▼29/11確診者住宅名單▼

+ 9 + 9 + 9

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

▼酒吧停業前營業情況▼

+ 5 + 5 + 5

▼5000元確診津貼Q&A▼

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

+ 33 + 33 + 33

▼11月16起收緊防疫措施▼