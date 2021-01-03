確診大廈｜華寶樓確診者發病逾1個月才確診　積福大廈累計6人染病

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，本港周六（1月2日）新增35宗確診個案，當中1名居於深水埗華寶樓的患者，在去年12月1日已經發病，但今年1月2日才公布確診。另外亦有3名患者發病超過兩周才確診，目前未知他們有無曾經求醫。

而根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，天水圍俊宏軒第二座累計有9人確診，灣仔積福大廈除了有1名到訪者確診外，也有5名住客確診，累計6人。元朗錦田吉慶圍亦再增2名患者，至今有7人染疫。

深水埗福華街5-7號華寶樓於昨天被政府加入強制檢測大廈名單，該處新增2名確診者，累計5人染病，其中一名新增患者是一名60歲男子（第8900宗個案），他於去年12月1日已發病，但直至今年1月2日才公布確診，列為源頭不明個案。

另三患者發病逾兩周後確診

另外，有3名患者亦於發病超過兩周才確診，第8902宗個案是一名82歲女子，她在12月18日發病，住在元朗水邊圍邨泉水樓，亦屬源頭不明個案。泉水樓昨天也被政府列為需強制檢測的大廈，該處共有3名患者，住在2個單位。

第8903宗個案是一名62歲女子，她住在將軍澳寶林邨寶智樓，自12月17日起發病，屬於本地有關連個案。

而第8914宗個案是一名17歲男子，他住在土瓜灣帝庭豪園2座，曾到馬頭涌道56號，他在12月18日發病，屬於源頭不明個案。

而根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，天水圍俊宏軒第二座昨天新增1名患者，累計有9人確診，該大廈早前已被列入強制檢測名單，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨天表示，俊宏軒第二座多了一個單位有人確診，與早前一個單位同一座向，但相隔了14層。

灣仔積福大廈就再有2人確診，患者是一名34歲女子（第8918宗）和一名79歲女子（第8919宗）。該座大廈共有6人確診，其中5人是住戶，是年齡介乎31至79歲的女子，另1名患者曾經到訪，到訪者是一名71歲男子（第8407宗個案），他是該座大廈最早的確診者，在12月19日發病，12月24日公布確診，屬源頭不明個案。

張竹君昨天表示，積福大廈一名保安確診，其後的確診者中部分人曾與該名保安交談，當局預計未來或會有更多個案於該座大廈出現。該大廈早前已列入強制檢測名單。

▼1月2日報告確診者行蹤▼

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至於昨天才加入強制檢測名單的將軍澳日出康城領凱9座 (左翼)，昨天增一名患者，是一名29歲女子（第8913宗），在12月28日發病，屬不明源頭個案。該處有2個單位、5人確診。

另外，元朗錦田吉慶圍早前有5人確診，昨天再增2名患者，是一名4歲男童（第8906宗）和一名71歲女子（第8895宗）。而柴灣樂軒臺4座亦累計有4人確診。

▼12月31日至1月2日公告須強制檢測大廈▼

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▼1月1日更新流動採樣站服務時間▼

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