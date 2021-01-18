新冠肺炎．最新｜初步確診逾80宗　疫情急反彈

新冠肺炎疫情再度反彈，截至昨日凌晨，單日新增55宗確診，輸入個案佔4宗，本地個案中，16宗源頭不明，初步陽性個案則暫錄得逾80宗，呈現持續上升趨勢，張竹君坦言不少個案都來自油麻地臨時檢測中心。 廟街疫區強制檢測大廈名單持續增加，今日再多四幢，另再多2幢大廈列入強制檢測名單，分別是深井麗都花園2座、紅磡溫思勞街安泰大廈以。而溫暖護老院一名院友染疫，全院約80名院友及員工都需要撤離，前往檢疫中心隔離。

▼1月17日 善信到荃灣圓玄學院「還太歲」▼

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【01:45】衞生防護中心公布單日新增確診個案55宗，其中51宗本地個案中，有16宗為源頭不明，九龍區佔7宗，新界佔5宗、港島區則佔4宗。

其中，紅磡安泰大廈、深井麗都花園2座再新增1宗無源頭個案，被列為須強制檢測大廈。而早前被列作須強制檢測大廈的紅磡寶石戲院大廈A座、柴灣峰華邨曉峰樓，疫情爆發仍未停止，亦再新增1宗無源頭個案。

確診大廈｜強制檢測大廈續爆疫 寶石戲院大廈兩星期累計15人中招

▼1月16日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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【01:20】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增6間食肆上榜，包括柴灣興華廣場大快活、元朗朗屏商場麥當勞。另有一名曾到高等法院的確診者，曾到上環信德中心的粉色記憶，以及中環著名大牌檔勝香園。

另外，新增的確診者中，包括食環署外判清潔工人，曾清潔多個油尖旺區的公廁，包括炮台街公廁、加士居道公廁、佐敦道公廁、街巿街公廁、上海街／窩打老道公廁，以及油麻地街巿公廁。

確診食肆｜增6餐廳上榜 患者曾到中環勝香園、朗屏麥當勞

【00:40】聖徳肋撒醫院（俗稱法國醫院）公布，一名心臟病患者日前因胃痛向私家醫生求醫，其後獲安排原訂於周二（19日）入院，但周日（17日）因胃痛及心胸不適，提早到聖德肋撒醫院門診部會見該名主診醫生，及後由心臟專科醫生診斷為心臟衰竭，安排入住深切治療部隔離病房，並接受新冠肺炎病毒測試，及後證實初步確診。院方隨即通知衛生防護中心，同日轉往東區尤德醫院，上述一名主診醫生須隔離檢疫。

聖德肋撒醫院心臟病患者初步確診 主診醫生須隔離檢疫

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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昨日總覽：

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