米芝蓮2021｜港63餐廳入推介名單　7新上榜包括八寶清湯腩、泰館

《香港澳門米芝蓮指南》一向為不少市民及旅客尋找各區「隱世」美食的指標，今年完整名單預計於1月27日公布。今日（18日）米芝蓮就率先公布今年的「必比登推介」名單，當中香港有63間餐廳上榜。今年本港有7間餐廳新入選，包括位於天后的「八寶清湯腩」、沙田的「好湯好麵」，以及西環的「阿元來了」等；另外亦有兩間順德餐廳入選。

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代表400元以下可享受三道菜式

「必比登推介」是提供物有所值美食的餐廳，即可以400元以下，就享受到三道餐點。今年推介中，包括本港63間餐廳、澳門的7間餐廳，其中本港有7間餐廳為新入選。

入選的新餐廳包括了兩間提供源自廣東順德廣式美食的店家、三間麵店、以及兩間分別來自泰國以及台灣的餐廳，即位於天后的「八寶清湯腩」、旺角的「好旺角粥麵專家」、太子的「頤東」、北角的「鳳城酒家」、沙田「好湯好麵」、西環的「阿元來了」，以及上環的「泰館」。

▼《 香港澳門米芝蓮指南 2021》 必比登推薦美食全名單▼

「頤東」班底原為旺角鳳城酒家

米芝蓮指，「頤東」所在地原是旺角鳳城酒家，在前主廚兼老闆退休後，由原來團隊的成員之一接手，在去年改名重開。而菜單和過去差異不大，經典順德佳餚包括蝦多士、炸子雞等。米芝蓮推介「八寶清湯腩」中的招牌菜色清湯腩，指湯底以8種食材混合、每天花上十數小時熬製。

其餘上榜餐廳包括去年亦出現的旺角「泉章居」、新港中心及銅鑼灣「鼎泰豐」 、中環「星記」、北角及大角咀「添好運」，以及中環「吃什麼」等。

澳門入選的7間餐廳則包括「陳勝記」、「祥記」、新濠天地「鼎泰豐」、旅遊學院教學餐廳、「六記粥麵」、筷子基的「老記」，以及「O Castiço」。