新冠肺炎．最新｜增56宗確診　指定疫區擴至深水埗　年宵花市復辦

撰文： 鄭翠碧 陳淑霞 張嘉敏 鍾妍 麥凱茵 孔繁栩 歐陽德浩 鄭秋玲 胡家欣 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-19 20:10

新冠肺炎疫情反覆，截至今日凌晨，單日新增56宗確診個案，初步確診個案有逾60宗，逾半來自油麻地檢測中心。本港亦累計有164人不治。 政府宣布推出多項加強檢測措施，包括在現有廟街疫區的指定區域檢測區內，再加設「核心區」，相關樓宇須「全民強制檢測」；至於深水埗亦劃設本港第二個指定檢疫區域，只要指定區域內樓宇有一宗確診，全幢樓宇居民要強制檢測。

【19:20】衞生署公布，大埔王少清牙科診所得悉一名確診病人曾到訪上址應診。基於公共衞生考慮，該診所將於明日關閉徹底清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

署方指，該名應診人士於1月15日到訪大埔王少清牙科診所接受治療，其後於昨日確診。該名人士在牙科診所候診期間一直有佩戴口罩，其時當值的醫護人員有佩戴口罩和配備適當的防護裝備。診所職員暫未有出現病徵或確診。

【19:05】劉利群指，花墟公園、長沙灣遊樂場雖然是在「指定強制檢測範圍」附近，但指「相對都係比較空曠地方，唔係住宅區林立中間的空地。」故她只重申會留意場地疫情發展，會加強防疫措施。

【18:45】陳肇始表示，入場人數會有管制，而大前提是將檔攤數目減到約一半，而每個檔攤之間位置會「鬆動咗」，食環署會派員到場量度距離。

劉利群指，會視乎年宵市場的大細劃分細區，她舉例指，維園會劃分4個區域，各區有一套單獨人流管制系統。場內的人流情況用「紅綠燈」形式上網，如人流可以就綠燈，開始多人就黃燈，去到警戒達到預設人數上限就會變紅燈。而場內會設「等候區」，有市民買完花離開後就會安排等候區的市民入場，而等候區裡面都會留意有社交距離。

劉又指，原本全港有約1000檔攤位，現會以盡量公平的形式，讓已投得檔攤的人士抽籤，並承諾可回到原先投得的場地。她指，雖然檔位數目減半，但仍希望之前已投得檔攤的人「起碼一人一手」。她說，已與業界交流，指對方會表示支持。

而花市營運時間可能會有時段須清場清潔，並指業界理解做法。

【18:40】李子傑表示，場地會提供紅外線探測體溫儀器，而入口及出口都會點算人數，透過紅外線探測儀，會為人流分為三種顏色，紅色代表最多人；黃色代表一般；綠色代表最低人流。當局會即場及網上公布數據，而想入場的人，亦呼籲他們要掃瞄「安心出行」二維碼。

+ 2 + 2 + 2

【18:30】食物及衞生局局長陳肇始、食物環境衞生署署長劉利群、食物環境衞生署副署長(環境衞生)黃淑嫻、機電工程署總工程師（數碼科技）李子傑，一同會見傳媒，交代政府決定恢復農曆新年花市年宵市場的安排。

陳肇始表示，政府早前考慮疫情反覆，取消農曆新年年宵市場花市，並打算改以其他方法舉行。她重申，大前提仍是減低病毒傳播風險。陳肇始指，疫情近日反彈，在防疫抗疫的前提下，大幅縮減花市規模。

當局決定，會安排早前已投得15個年宵市場攤檔的花農，經抽籤後免場租重新擺賣，但會引入新科技監察人流，以減低大型活動中的人群聚集。

陳肇始表示，檔戶可免費使用場地，在入場前必須探熱、提供消毒搓手夜。而檔主要提供員工名單，以便追蹤聯絡。檔主及員工在啟市前2天，亦要接受政府提供的免費病毒檢測。

【17:15】徐德義強調，目前疫情仍未受控，不是適當時機放寬防疫措施。他指，了解農曆新年將至，知道市民「過時過節，好想見面」，但勸喻大家要「審慎考慮」，「特別係多人嘅場口，大家要三思。」

他指，要大幅度放寬措施，過去的指標是本地個案會持續單位數，「現時咁睇，仲有一段距離，講放寬係言之尚早。」

【17:00】徐德義承認，油尖旺指定強制檢測範圍內，有很多幢私人樓宇，政府亦未掌握住戶資料，但強高民政署會「發揮作用」，負責聯絡少數族裔組織等，透過他們鼓勵檢測。他又承認，深水埗的「指定強制檢測範圍」，是由民政事務處建議。

他又提到，在「核心指定強制檢測圍」內的商舖，會受到影響，但當局暫無意作出賠償，對此感到抱歉。

【16:50】徐德義指，當局會在評估過風險後才決定是否要撤離住戶，重申民政事務處已派員到油麻地區內逐家逐戶拍門，並指會交由懂得不同方言的人交流，安排住戶做檢測。

張竹君指，昨日未能聯絡到的5名確診者，今日已全部尋回。她又指，據悉啟德的個案追蹤指揮中心，會增派40名紀律部隊人員協助。

【16:40】庾慧玲指，截至今早9時，過去24小時有42名病人康復出院，至今累計8827 病人出院。現時有639名確診病人分別在醫管局24間醫院及亞博館留醫，其中39人危殆，28人情況嚴重，572人情況穩定。

庾慧玲指，油麻地普通科門診一位收銀員初步確診，最後於1月17日上班，主要職責是在收銀處收錢，無接觸確診病人。患者平日上班有戴外科口罩，無病人或同事列密切接觸者，但未知感染源頭。

她又公布，新界東聯網人力資源部一名文員，平日在沙田醫院工作，昨日安排測試並初步確診，1月15日是最後上班日，平日在辦公室主要處理文職工作，上班時有戴外科口罩，無病人或同事列為密切接觸者，但同樣未知感染源頭。

新冠肺炎｜增56宗個案23宗無源頭 峰華邨曉峰樓12樓以上13室撤離

【16:35】張竹君指，今日新增56宗確診，有21宗來自油麻地檢測站，而現時有逾60宗初步陽性個案，逾半都是來自油麻地檢測中心。

而今日則錄得1宗輸入個案，是一名1月17日由印尼回港的外傭，她乘坐GA876班機。而55宗本地個案中，有23宗未知感染源頭，有10宗是居於油尖旺地區，另有32宗關連個案中，有一宗是中九龍輸線隧道地盤群組。而今天新增個案中，有17宗是尼泊爾裔，2宗印度裔，3宗孟加拉裔。

張竹君指，曉峰樓昨天撤離後，有24人已送檢疫中心，今日再多一宗確診個案，但不是13號單位。不過，她特別提到有一宗初步陽性個案是13號單位，而且是在12樓以上樓上，今天會將1213號以上的13號單位亦要隔離檢疫。

今天新增的強制檢測大廈，分別是廟街1號、上海街197及偉晴街偉晴閣。

疫區檢測｜深水埗欽州街、楓樹街劃強制檢測區域 2人限聚延長7日

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫記者會，交代最新情況。

截至今日凌晨，本過過去24小時新增56宗確診個案，個案編號由9666至9721。

徐德義指，近日疫情反彈，由1月5日至11日，錄得266宗個案，當中本地個案243宗，32%源頭不明。而1月12日至18日則錄得381宗，本地相關365宗，源頭不明個案佔33%。他宣布，所有社交距離限制措施會延長7日，直至下周三(27日)。

徐德義又宣布，會將「指定強制檢測範圍」加設「核心檢測區」，範圍內北至北海街，東至廟街兩旁，南面至寧波街，西至新填地街兩旁，範圍內整幢大廈都要強制檢測。

此外，深水埗亦會劃出「指定強制檢測範圍」，範圍是西北至欽州街，東北至大埔道，東南至楓樹街，西南至荔枝角道。同樣，大廈內如果有個一單位有一宗或以上確診，就會納入強制檢測公告。

徐德義又指，油麻地及佐敦區內，如果有大廈的污水樣本呈陽性，即使未有確診個案都會納入強制檢測公告。當局會延長官涌街、玉器街的採樣站運作至1月22日。而明日起深水埗楓樹街的流動採樣站會啟用，免費為居民檢測。

因應國際的最新疫情，1月23日起會要求登機前21日內，曾於巴西、愛爾蘭逗留逾2小時的人士，都不准前來香港。

廟街疫區｜區內「三無」大廈達70幢 人員進住戶家無法核確個案

【15:41】消息指，當局商討後，社交距離措施暫時延長一星期。年宵花市可以照辦，但攤檔數量會減少一半，埸內實施人流管制，實際情況交由食環署分區主管與花農協商。營運時間有待與花農商討。

疫區檢測｜佐敦數十大廈將納強制檢測 深水埗成全港第二個疫區

【15:01】本港新冠肺炎疫情反覆，行政長官林鄭月娥今天早上（19日）透露，食物及衞生局會在佐敦強制檢測區域再劃一個核心區，料數十幢大廈住戶須強制檢測；而深水埗亦會劃設本港第二個指定檢測區域。



深水埗區議員李庭豐透露，楓樹街運動場昨日傍晚有工作人員搭起印有「新冠肺炎快速抗原檢測」字樣的帳篷，亦陸續有防疫物資運往運動場，現場人員估計檢測站硬件已備，最快今日可投入運作，惟他指出，區內近日並無大量或密集式新增個案，不少居民都對政府突然加設檢測站感到費解，他至今並無收到政府通知。

▼1月18日區議員發現楓樹街運動場設檢測站情況▼

新冠肺炎｜東區醫院80歲女患者離世 疫情至今累計164人死亡

【14:03】東區醫院公布，一名80歲有長期病患及被列為密切接觸者的女病人（個案編號：#6255）於去年11月29日因咳嗽、發燒，及確診新冠肺炎，被送入該院隔離病房。病人情況持續惡化，於12月1日轉入深切治療部留醫，延至昨晚9時10分離世。

東瀛遊遣散120導遊 涉賠2000萬 褟國全：係唔開心但正面

【13:08】財政司司長陳茂波日前預警失業率或創16年新高。受重創的旅遊業傳出裁員消息，據了解，東瀛遊管理層今日將與大部份導遊會面，料涉及商討遣散安排，預計120名負責日本團及長途線的導遊會遭解僱。

【13:05】消息指，今日增逾60宗確診，個案數字較昨日的過百宗大幅減少。

新冠疫苗｜何栢良倡效法英國公開疫苗審批資訊 確保藥廠承諾質素

【12:36】新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日首次開會，通過建議在本港緊急使用復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（19日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，政府應將疫苗資訊公開，例如將約千頁的審批文件開放予公眾參考，令大眾知悉疫苗的安全成效、是否滿足世衞的要求、藥廠合約的附加條件等，以增加市民對疫苗的信心，「唔好以為港人睇唔明，大家都想係資訊上取得更多數據。」

新冠肺炎｜公務員在家工作延至1月27日 高風險員工擬定期檢測

【12:06】政府發言人宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。除提供緊急和必須公共服務及參與抗疫人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月27日前再檢視情況。

林鄭月娥表示，當局會推出多項加強檢測措施，社交距離措施料將延長，但預告年宵花市可復辦。（盧翊銘攝）

消息：當局傾向年宵原址復辦限營業至晚上9時 花農斥朝令夕改

【11:21】一眾花農不滿年宵取消，擔心血本無歸，亦拒絕食環署提出改以屋邨擺檔建議，食環署亦曾探討以康文署場地作替代方案。據了解，經多番考量後，署方傾向繼續於原址照辦年宵市場，暫擬將開放時間劃一縮短至晚上9時，以及探討限制人流可行性。翻查資料顯示，過往多區年宵開放至凌晨，部分會24小時開放。不過，本港疫情反覆，昨日疫情重回近月高位，錄得過百宗確診個案，未知會否再有變卦。消息指，最終方案仍有待審視疫情發展再作敲定，將盡快公布。

▼2020年維園年宵情況▼

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【10:02】林鄭月娥表示，原本1月20日到期的社交距離措施將會延長。她強調，聽到業界訴求，相關政策局會與個別業界商討重開安排，而當局對牛年年宵花市亦會有特別安排，與花農商討後會對外公布。

【09:55】特首林鄭月娥表示，當局會加大切斷傳播鏈工作加強檢測，會對可疑樓宇重覆檢測，並針對高危群組重覆檢測，若發現樓宇有高風險單位，會主動要求撤離檢疫。至於接受強制檢測樓宇門檻已下降，即使昨日檢測個案上升，重返三位數水平。但她解釋，當加大強制檢測量，個案亦會上升，呼籲市民不需恐慌。

她指，當局需盡量盡快加大檢測，油麻地指定檢疫區內，會再劃出核心區，要求有關樓宇居民全部接受檢測，料涉幾十幢大樓；至於核心區以外大廈，維持現有要求。若污水監察連續3天有樣本呈陽性，即使大廈沒有確診個診也會要求強制檢測，她預告，今日將有兩幢大廈要納入強制檢測名單。當局亦會在深水埗劃設第二個指定範圍強制檢測區。

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【01:05】根據衞生防護中心最新公布的確診者行蹤名單，新增7間食肆上榜，九龍區佔4間、九龍城及油尖旺各佔兩間，而新界區2間同樣位於元朗，而港島亦佔1間餐廳。

該批餐廳包括︰油尖旺砵蘭街35號的燒味工房、祥發大廈地下八記美食；九龍城聯成大廈的麵．睦月、大利大廈的檀香山茶餐廳；元朗嘉湖新北江商場的金裝燉奶佬餐廳、吉祥樓譚仔三哥米線；以及東區寶城閣珍寶海南雞專門店。

此外，燒味工房在Facebook發表帖文表示，於上周六（16日）曾舉辦活動關懷長者，影片中可看到店舖人山人海，有大批市民排隊取飯。

確診食肆｜增7餐廳上榜 砵蘭街燒味工房上周曾辦派飯活動

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確診大廈｜多區錄10宗確診 太古城、黃埔花園、麗港城再失守

【00:05】據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，油尖旺區再有42宗確診個案，繼續領先18區，其次分別為東區及九龍城，各出現10宗確診個案，區內的太古城海天閣，黃埔花園3期及11期均失守。深水埗區的美孚新邨2期、觀塘區麗港城亦有個案。

▼1月18日新增曾有確診或疑似2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

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昨日總覽：

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九巴車長確診 曾駕駛過61M、252及259E 自上周四起休假

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