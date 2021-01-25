公立醫院推病人血液管理計劃　減少不必要輸血　救更多病人

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-01-25 14:01

公立醫院近年積極推行「病人血液管理計劃」，旨在透過其他方法，減少不必要輸血，例如以鐵丸讓貧血人士自行造血，以讓血包可以留給更有需要人士；另外，亦希望藉這些方式，減少因輸血而產生，如發熱等副作用，以給予病人更好治療方式。

王紹明指，病人血液管理有三個指標，「優化病人血量」、「盡量減低出血」及「優化病人身體狀況」。（馬煒傑攝）

減少不必要輸血 改善治療效果

「病人血液管理」於2011年提出，意思是指以實證為本，有系統的優化治療，減少不必要輸血，改善治療效果。新界東醫院聯網病人血液管理及輸血委員會主席王紹明醫生指，病人血液管理有三個指標，「優化病人血量」，以找出病人貧血原因，從而進行醫治；「盡量減低出血」，利用藥物為非迫切出血止血；「優化病人身體狀況」，例如血色素雖然較低，但都沒有病徵，有充足時間用藥鼓勵骨髓製血。

透過增加體內鐵素 自己製血以達到「治本」

王紹明指出，不少病人除了輸血以外，其實有更好的解決方法，以貧血病人為例子，貧血病人當中大部份都是缺鐵性貧血，而往日因為藥物科技未成熟，藥物會引起副作用，需依靠輸血為病人供血。而近年新式的藥物，例如鐵丸、鐵針，副作用比以往減少，病人服用或注射後，透過增加體內鐵素，達到自己製血以達到「治本」，而非需要定期依賴輸血來維持生活。

王紹明引用《自然期刊》期中一期封面《save blood save lives 》，意思是指「減少不必要輸血，以救到更多人」。（馬煒傑攝）

新型鐵針與鐵丸使用量上升 血包使用量有所下降

根據數據顯示，自2018年引入新型鐵針與鐵丸後，使用量的上升，令血包的使用量有所下降。在婦科中，於2018年提高鐵藥物使用量後，紅血球及全血用量有持續下降的趨勢，直至20年更較17年下降53%；腸胃科中，自18年開始接受補鐵治療上升90%，要輸血病人減四分一，輸血量跌四成，而明顯貧血，血色素小於10g/dL病人亦減少43%；在腎科當中，則透過紅血球生成素，用藥物刺激血增長，令紅血球使用量減百分之十五，即使病人增加，但血用量反而更少，讓血包可留給更有需要病人。

減少不必要輸血 救到更多人

王紹明引用《自然期刊》期中一期封面《save blood save lives 》，意思是指「減少不必要輸血，以救到更多人」。王紹明又指出貧血病人而言，輸血只是治標不治本，而隨着人口老化，後生人變少，捐血人亦會變少，而在輸血過程 ，醫療成本非常高，利用替代品減少不必要輸血十分重要。