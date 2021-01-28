新冠肺炎．最新｜初步確診回落至40宗水平　多幢大廈納強制檢測

撰文： 朱海棋 鄭翠碧 黃詠榆 王潔恩 鄧穎琳 黃偉倫 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-01-28 07:00

新冠肺炎第四波疫情未止，累計患者增至10,283宗，昨日暫得約40宗初步確診個案。多個舊區爆疫，每日都有多幢大廈納入強制檢測名單。 此外，位於紅磡的永明粥店，目前累計有6宗確診及1個初步陽性個案，其中4人為家庭成員，全部在粥店工作，可能涉群組傳播。衞生防護中心呼籲市民，如曾光顧應盡快檢測。

▼港府突擊封鎖碧街指定樓宇強檢情況▼

+ 9 + 9 + 9

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

+ 8 + 8 + 8

▼四個指定強檢區域▼

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【01:05】根據衞生防護中心晚上最新公布的確診者行蹤名單，新增5間食肆上榜，以港島區佔最多有4間，包括香港會議展覽中心薈景、祥興大廈再興燒臘飯店、東區興東商場大快活、中西區威靈頓廣場Espuma。餘下一間餐廳位於新界元朗，為置富嘉湖2期湘川滬。

▼近14日患者住所及行蹤▼

+ 37 + 37 + 37

【01:00】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，油尖旺區續為最多個案的地區，一共13宗；不過排第二名的，並非任何劃有指定區域的地區，而是元朗區，一共有10宗，其中天水圍天恒邨恒樂樓出現4宗有關連的個案；而原居民村西邊圍亦有2宗個案。東區則位列第三，出現9宗個案，其中4宗來被列入強制檢測名單的東發大廈C 座；另外，同屬舊樓、有50多年歷史的新都城大廈A座亦有1宗個案。

確診大廈｜元朗區單日增10宗個案 兩患者住西邊圍 東區再多9宗

▼1.26碧街和東安街封區．準備檢測工作▼

+ 4 + 4 + 4

昨日總覽：

強制檢測大廈｜晚上增20幢上榜 紅磡11座大廈污水樣本呈陽性

運輸署續暫停駕駛考試 一文睇清政府各部門最新服務安排

東發大廈C座爆垂直傳播 A、B、C、D座強制檢測 居民漏夜搬走

紅磡永明粥店7人染疫 食客：啲枱好密、大家都有密切接觸

UA宣布2月底停運K11 Art House戲院 林建岳旗下豐德麗集團接手

北角東發大廈C座現垂直傳播 袁國勇：6、7號單位居民須撤離

增60宗確診北角東發大廈13人中招 紅磡永明粥店爆疫促食客檢測

強制檢測大廈｜增10幢大廈 嘉湖山莊麗湖居第9座上榜

聯合醫院確診男患者、廣華醫院初步確診女病人離世 累計174人亡