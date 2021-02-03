宣明會非洲助養童連番被指控存疑團　官方終回應：親友或義工代筆

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-03 18:52

宣明會日前被助養人指控，指重複寄出助養兒童照片予捐款者後，其後亦有人質疑宣明會造假，聲稱透過該會與在非洲馬拉維助養的女童以英文書信往來長達9年，惟她2018年前往當地探訪，卻發現受養女童不愔英語，會面時表情木納，與書信上開心的心情截然不同，質疑她捐款多年「供書教學」，「點解連最基本嘅英文一句都學唔識」，呼籲市民停止「黑心助養」。 香港宣明會今日（3日）回應指，馬拉維的家庭及孩子主要以當地的語言作日常溝通及學習，未必能用流利的英語表達自己的想法，一般會邀請助養孩子的親友或當地義工代筆，並會在信件中註明由他人代筆，而孩子亦經常會在信上繪畫圖畫，表達對助養者的謝意。

網民Denise日前在Facebook發文指，曾到非洲馬拉維探望其助養兒童，惟與她會面的受養兒童只會說當地語言，不愔英語，「我每個月捐既錢唔係話幫助佢供書教學咩？點解連最基本嘅英文一句都學唔識，原來平時寫信比我既英文，都係假！呃我！」她又質疑助養兒童不想與她會面「全程都無見佢有開心表情」，「但平時同小朋友寫信，佢對我既反應係充滿開心」，當時職員解釋小朋友首次與她會面太緊張才會面無表情。

派物資演變打交、推撞

她續指，她出發前四個月，已通知宣明會將帶同物資派發予當地村民，希望該會作出相應安排，惟她抵埗後，有村民爭相搶物資，更演變成推撞、打交的場面，質疑會方「零安排」，及後才「補鑊」，列出名單由村長代為派發。

她探訪時又發現有貨車運送大量汽水、餅乾物資到宣明會位於馬拉維的辦公室，質疑相關食物是否適合村民，而經理室內的洗手間有花灑沖涼設備，批評是「十分奢侈」。她回港曾致電宣明會，要求約見高層當面對質，惟遭到對方拒絕。

宣明會回應指，馬拉維的家庭及孩子主要以當地的語言作日常溝通及學習，不少偏遠及貧困地區的助養孩子未必能用流利的英語與助養者溝通，會方一般會邀請助養孩子的親友或當地義工代筆，並會在信件註明，孩子亦經常會在信上繪畫圖畫，以表達對助養者的謝意，強調同事在市民參與助養兒童計劃時，會向助養者講解相關安排。

至於Denise在辦事處看到的飲品和零食，宣明會解釋指，相關食物是派發予參與培訓活動的社區成員，讓他們能補充體力，支撐為時大半天的培訓，為節省成本，該會一般會購入一整季的食品。而該會當年已透過電話溝通，跟進投訴人的疑慮，並又緊密地與馬拉維的同事跟進、逐一回覆，以及要求當地辦事處提供助養者的致謝信件和兒童們收取禮物後的照片，強調十分重視該位助養者近日在網上表達的意見。

宣明會日前亦被踢爆寄出的助養兒童照片多次重複且「忽然年輕」，該會再次感謝每一位助養者的支持及市民的意見，並承諾將繼續改善工作流程，也會與各地的辦事處緊密合作，加強覆核及監管，以確保助養者的善款得到妥善運用。