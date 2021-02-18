採訪手記｜經歷沙士面對肺炎　緣何從政治冷感走到召集健身業界

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-02-18 08:00

新冠肺炎疫情一波接一波，反反覆覆，不同行業均大受打擊；健身中心屬於表列處所，一再被關閉，政府雖有提供資助，但「封舖」三次資助介乎5萬至10萬不等，到最後健身業是否能捱過疫情，在疫後復甦，一切都是未知之數。 健身業界過往少有聲量，是次疫情中頻頻聽到泰拳教練柯尊鼎以作為健身搏擊運動業界大聯盟召集人發聲，電話聯絡採訪，好奇問他是不是一個很政治的人，他笑言自己2018年才登記做選民，而大聯盟也是在疫情中才決定召集的。在疫情下，他從政治冷感，走到代表業界成為與政府對話的一員，背後的變化究竟如何？

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎。（資料圖片/歐嘉樂攝）

柯尊鼎師傅的拳館地理位置極佳，裝修也相當豪華。他不惜劃出100來呎的地方，做成了一個休息區，冰箱、電視、遊戲機一應俱全，便知道這是他精心打造且熱愛的地方。進門後，拳館沒有開燈，門口的獎杯、獎牌顯得黯淡，只有魚缸內的魚游來游去。記者順口問道，「柯師傅係咪經常上來，啲魚一睇就被照顧得好好。」

柯尊鼎說，因疫情拳館「封舖」良久，但是有空便會上來，打掃一下衛生，自己練下拳，或者僅是上來坐一坐，「呢個拳館，係我一世人嘅心血。」

柯尊鼎拳館內的金魚缸。（袁澍攝）

30年見證健身業生態蓬勃

30年前在油麻地的唐七樓180呎的單位開設拳館，到現時開闊敞亮的3000呎健身中心，個中的辛酸只有柯尊鼎自己知道，因此他也格外熱愛這間他一手打拼得來的拳館。當然不僅僅是這敞亮的地方，更是這一路他的奮鬥也見證了泰拳在香港大眾化的過程。他說，最初開教泰拳時，社會上的人總覺得會死人，不安全，更覺得健身多數都是為了推銷課程，這些年同行的努力，令泰拳慢慢成為了不少人運動的選項，更教出了許多出色的弟子，「現在好多拳館同學院關係好好，大家彼此之間有信任。」

（梁鵬威攝）

由政治冷感到決定發聲

然而，專注拳館運動，又緣何要向政府發聲，何以召集業界？一切始於2019年，太子向來是衝突最激烈的地方，催淚彈晚晚攻入健身房，學生由一日250人驟減至每日15人。至2020年的疫情更是毀滅性的，四個月，他光白交租就硬食了60萬，「其實如果係我哋做錯啲乜嘢，衰咗做唔到，我都認，但其實健身中心從來都未爆發過疫情，政府說封就封我哋，好荒謬。」

2020年初，他已經跟著其他業界去開記者會，但發現沒有自己的聯盟，聲量有限，政府就更加不重視。他便決定自己站出來召集，目前聯盟下已經有200多個商家參與，他也多次與政府官員見面，表達聲音，「過往我哋一直不受重視，希望通過呢個聯盟，為自己發聲。」

柯尊鼎：政府失去了我們的信任

政治學上有一個概念，叫塔西佗陷阱，得名於古羅馬歷史學家塔西佗，意指倘若公權力失去其公信力，無論如何發言或是處事，無論好的政策還是壞的政策，社會均將給予其負面評價。而在訪問過程中，柯尊鼎談論了許多政府的政策問題，明顯可以感覺到他對政府的不信任，他也表示這種不信任在業界很普遍。

記者問他是不是一個「好政治」的人，所以站出來做出頭鳥，他卻笑說自己過往政治冷感，甚至一直到2018年才登記做選民，但感歎的確對政府越來越不信任，而這種不信任更隨著疫情蔓延而日益嚴重。

沙士時期對港府仍然信任 惟如今政府做事不夠果斷

經歷過2003年的沙士，他說當時香港從沒有經歷過疫症，加上沙士的死亡率更高，但當時整個香港社會對政府仍有信任；惟疫情至今，不少人仍能免檢疫進入香港，另一邊卻不允許商家營業，「極度諷刺，呢個唔係理你紅黃藍，大家都嬲。」

他說，香港人本身對疫情有概念，在台灣、日本還沒有戴口罩的時候，整個香港都已經全民皆罩，惟他認為政府做事不果斷，錯失了抵抗疫情的良機，才令到700萬人一起在疫情中水深火熱，被剝削了正常的生活。

疫苗即將到港，世界也處於疫苗可以結束疫情的想象中。疫情若是結束，被毀壞的業界生態，疫情催化的不信任，又如何才能結束？