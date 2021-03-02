區議員職員擺街站遇襲　商人稱欲勾街燈卻誤傷人　官指荒誕裁罪成

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-03-02 13:28

深水埗區議員劉家衡的男秘書，去年擺街站反對港區國安法期間，被政見不同的男商人以煙蒂燙傷，又抓傷劉的一名女議助。案件今（2日）在西九龍法院裁決，裁判官指女事主的證供誠實可靠，反觀被告所提出的辯解荒誕無稽，片中所見，被告不斷激烈地進迫女事主並勾著女事主的腳，卻解釋成他想用腳勾街燈防跌，卻誤傷了事主，官直言認為其說法不可能，並指被告只是想淡化他對女事主的攻擊，故裁定被告罪成，把判刑押後至3月16日以便索取社服令報告。

被告尹載道（49歲，眼鏡批發商人）被控一項普通襲擊罪，控罪指他於2020年5月29日在深水埗元州街 162 號外襲擊余凱琳。

暫委裁判官陳姵妏裁決時指，案發當日被告手持煙頭和手提電話，途徑區議員劉家衡的街站時，稱劉的街站「阻住曬」；期間被告與劉的李姓男秘書發生爭執，被告涉嫌被人用簽名板擊打其頭部數次。被告與街站職員拉扯期間，女事主走到二人中間介入調停，被告卻用手抓傷及用腳勾傷事主；附近巡警到場調停並拘捕被告。

被告尹載道被裁定普通襲擊罪成。(網上片段截圖)

女事主或因肌肉拉扯受傷

陳官指，雖然女事主受傷的是右腳而非當日被勾中的左腳，女事主背上受傷的位置與當日被襲的位置亦有所不同，但陳官認為女事主的傷勢有可能不是因被告襲擊，而有因為肌肉拉扯所致，加上考慮到當日的環境混亂，女事主的右腳和背部其他位置受傷也不足為奇，故裁定女事主誠實可靠，並接納她的證供。

女事主面露驚恐狀

陳官續指，反觀被告的辯解就顯得荒誕無稽，如他聲稱因失平衡故想用腳勾住附近的街燈防跌，惟按現場片段顯示，被告用腳勾向女事主時，有很多人捉住他，他亦與街燈相隔數個身位，距離之遠，根本沒有可能用腳接觸到街燈。陳官又稱，片斷顯示被告拉住劉的男秘書的衣領，即使女事主走到二人中間介入，被告依然拒絕放手，更一路進迫女事主和李，女事主當時的面上明顯露出驚恐狀，可見辯方聲稱女事主自行走往被告附近，必然已經預料和接收到會被襲擊的說法不合理。

事發片段截圖。(詳看下圖)

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使用力度明顯不合理

陳官指，雖然辯方聲稱被告當時只是想捉住襲擊他的男秘書，但男秘書等人當時身處劉家衡區議員的街站，被告即使事後想追究亦可以透過向劉議員查詢而找到女事主等人，因此不存在被告聲稱要捉住男秘書不讓他逃走的情況。陳官稱，被告的辯解只是想淡化他對女事主的攻擊，其力度相對與男秘書的行為屬激烈亦不合理，直言即使相信被告是因為受襲擊而還手，亦只能證明被告不是無故傷人，不能令被告脫罪，故最終裁定被告罪名成立。

辯方申請將判刑押後至3月16日，以便索取社會服務令報告，獲法庭接納，期間被告可繼續保釋外出候判。

案件編號：WKCC 3420/2020