新冠肺炎．最新｜薄扶林道一帶完成強檢　680人參加　1樣本待核實

撰文： 孔繁栩 王潔恩 朱海棋 黃偉倫 黃金棋 陳嘉慧 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-15 07:46

本港新冠肺炎疫情肆虐，周日（14日）新增24宗確診個案，累計11,282人染疫，另有逾20宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計109人確診，成為第二大群組。 政府昨晚再封區檢測，封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號；以及封鎖舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。 政府清晨宣布，薄扶林道一帶完成圍封檢測，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

【07:26】政府發聲明，指已完成中西區受限區域（即薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號）強制檢測行動，截至凌晨二時，約680名居民接受檢測，當中有一個樣本仍在核實。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

+ 6 + 6 + 6

3月14日薄扶林道多幢大廈封區檢測情況：

+ 5 + 5 + 5

▼41個被列入強制檢測通告的工作場所▼

▼3月14日患者住所及行蹤▼

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3月14日新增患者到訪食肆名單

【00:40】衞生防護中心晚上公布患者行蹤，新增10名與URSUS Fitness群組有關的患者住處遍佈港九龍界，部份居住中西區高尚住宅，包括香港花園、維港峰、濂溪別業等，亦有患者居住跑馬地雲臺別墅 C-D 座。

確診大廈食肆｜URSUS Fitness患者居所遍半山豪宅 香港花園上榜

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

▼四任特首接種哪款新冠疫苗？▼

▼半山豪宅殷樺花園、雍景臺封區檢測 無發現確診▼

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼