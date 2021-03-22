資助小學教員投訴校長處理校務不力　疑校監冷處理僅歸類「意見」

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-22 08:00

東華三院李東海小學林老師前年在校內墮樓身亡事件，引起社會關注老師工作壓力問題，亦揭示現行學校投訴機制存在流弊，校本處理投訴機制未能行之有效。 教協近日接到兩名在同一資助小學任職的教職員求助，稱校長處理校務不力，如課堂中途將教師叫離課室、未有妥善回應學童網課需要；另要求教職員一天內修改120頁報告，甚至向教職員咆哮等；惟教員向校監投訴時，對方以「唔係失德，唔涉金錢，唔可構成投訴」為由，歸類為「意見」。教協就事件去信教育局投訴，獲覆跟進中。 教育局重申，學校應制定校本機制處理教職員提出的投訴，為公平公正，任何被投訴人員均不應參與或監督調查工作，直言若個別學校管治質素有待提升，局方會加強支援。教育局過去兩學年共接逾百宗教職員投訴學校，當中17宗完成調查，7宗指控部分成立。

（鄧穎琳攝）

李東海小學林老師林麗棠校內墮樓身亡一事，引起社會廣泛關注教師壓力以及學校投訴機制問題；然而，不少學校管理問題未有改善，教協早前接到兩名來自同一資助小學的教員求助，分別稱他們在校內遭受校長不公平對待，向校監投訴無門，只被視為對學校行政混亂的「意見」。

資深教師：教師在課堂中途被叫離課室處理不緊急校務

資深教師陳老師（化名）指，涉事校長上任後不願承擔責任，致校政混亂，甚至有教師在課堂中途被叫離課室，處理不緊急的校務。他又形容校長用人唯親，致多名資深老師先後離職，為此他於本學年去信校監反映，希望有人監測校長工作。

「係咪因為無坐上天台，就處理唔到土皇帝？」

惟陳指出，與校監及一名校董多次討論後，對方以「唔係校長失德，唔涉金錢，唔可構成投訴」，將投訴定性為對學校行政混亂的「意見」，且未獲其同意便將投訴信件轉交校長。他形容事件投訴無門，此後更多次在校內會議中被校長公開挑錯處，有意請辭：「係咪因為無坐上天台，就處理唔到土皇帝？」

曾在資助小學任文職人員的張小姐稱，曾向校監投訴校長疑似針對及欺凌她，苦等3個月，主動查詢始知校監已就事件與校長、副校長討論，並將投訴分類為「意見」。（鄧穎琳攝）

文員稱校長要求一日改120頁報告、會面前交電話禁錄音

同校另一文職人員張小姐亦控訴，入職初期疑因接電話時未能認出校長聲音，引起校長不滿，屢被為難，包括要求她一天內更改120頁報告；此外與校長會面前，亦須交出電話，她又形容：「會面唔係指示工作，係似審犯」，質疑校長要求交電話是憂慮會留有證據，「係咪預期要欺凌、壓迫、審問我，甚至想誣蔑？」

去信校監3個月、查詢始知被列「意見」

她又稱，校長要求她更改原先由另一教員負責的文件，然而向校長查詢需否知會負責人時，校長暴怒大叫： 「校長做任何事情係唔需要向任何人交代」，情況令她感到驚恐，每次校長來電便會哭起來，遂去信校監投訴，惟等3個月後未獲回覆。後來主動查詢才得知校監已就事件與校長、副校長討論，最終不曾約她面談已將投訴分類為「意見」。她指「時間愈後，壓力愈大」，最終選擇辭職，目前已離開該校。

教協副會長兼前教育界立法會議員葉建源認為，是次一校兩人求助，非單一事件。（鄧穎琳攝）

教育局「學校行政手冊」：投訴須保密、由校董會或小組負責

教協副會長兼前教育界立法會議員葉建源指出，教協調查反映，本港校園職場欺凌教師情況常見，是次一校兩人求助，可見非單一事件，重申按教育局2020/21學年的「學校行政手冊」，校方應盡早處理所有意見或不滿，不論是口頭或書面，匿名與否，亦應訂定一套清楚處理投訴程序，保密並將所有投訴由校董會或獲授權小組（非單獨一人）負責。



教協已就事件去信教育局投訴，獲局方回覆正跟進個案。

教育局：過去兩學年接逾百教員投訴學校

教育局表示，2018/19學年及2019/20學年，分別收到約70宗及30多宗由教職員提出的投訴；已完成調查的17宗，有7宗屬指控部分成立。一般而言，教職員投訴內容主要涉及聘任、考績、解僱、學校管理或人事糾紛等事宜。

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教育局：接投訴會詳細研究 若投訴人同意會通知學校交資料

教育局重申，據局方指引，學校應制定校本機制處理教職員提出的投訴，為公平公正，學校應委任合適專責人員或成立專責小組負責處理投訴，且任何被投訴的人員均不應參與或監督調查工作。教育局直言，學校作為僱主，需了解及跟進人事管理事宜，若有個別學校管治質素有待提升，局方會加強支援。

而教職員可直接向屬校或教育局投訴，教育局接投訴後會詳細研究投訴人提交的資料，採取合適調查行動，若得投訴人同意，局方會將投訴事項通知學校，並要求學校回應和提交資料。局方完成調查後會直接回覆投訴人。倘投訴人不滿調查結果可上訴。