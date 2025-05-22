南丫海難死因｜簽發驗船證的主任稱驗水密門是常識　信同事有檢查

2012年國慶39死南丫海難死因研訊今（22日）踏入第13日研訊，曾為「南丫四號」簽發多張驗船證書的驗船主任稱，他相信同事受過足夠訓練，驗船時會檢驗水密裝置亦是「常識」。家屬質疑驗船表格沒有檢驗水密裝置的欄目，如何確保同事已檢查。徐稱表格無十全十美，重申他相信同事，又否認他是橡皮圖章。



南丫海難・專頁

驗船主任徐新明，過往曾為「南丫四號」簽發5張驗船證明書，他稱相信同事專業會驗水密裝置，否認是橡皮圖章。(陳曉欣攝)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

曾為南丫四號簽發5張驗船證書

海事處時任驗船主任徐新明稱，他隸屬機械科，職責包括審批電器機器圖則，以及檢驗載有危險品的特別船隻。在1999年至2004年間，徐為「南丫四號」共簽發5張驗船證書。

根據驗船紀錄預先簽名

徐稱，驗船由驗船督察獨立負責，處方沒有訂立主任應怎樣監督驗船程序。在簽發驗船證書前，他會檢閲由驗船督察填寫的定期驗船紀錄（MO540）及船隻前一年之驗船證書。徐表示，有時在船隻完成檢驗前，徐會根據先前的驗船紀錄預先簽名，待驗船督察完成最後檢驗後，直接向船東發出證書，徐相信同事會完成未完成的檢驗項目。死因研訊主任問，徐簽名會否跟進同事已完成全部檢驗，徐說船隻數量很多，他會盡量做，強調他相信同事。

驗水密裝置是常識

徐指，根據海事處1995年的工作指引，驗船督察需要檢驗船隻甲板上下的水密裝置。代表家屬的大律師李峰琦指，多名之前作供的督察對於檢驗船隻的水密裝置範圍各有理解。徐回應指：「唔敢講佢哋嘅意見一致，相信佢哋有基本訓練先驗船。」他形容驗水密裝置是「驗船常識」，他不理解督察對於驗水密裝置的理解差異之大。

相信同事的專業

律師再指，驗船證書及表格均沒有欄目關於檢驗水密裝置，問徐如何肯定督察已經檢驗水密裝置？徐稱，任何表格不可能十全十美，但他相信同事的專業，一定檢驗了水密裝置。徐認同，他有最後把關的角色，他簽名後船隻才會獲准航行，徐強調他確信同事接受過足夠訓練檢驗水密裝置。李峰琦指徐完全信任同事，質疑徐是橡皮圖章。徐否認。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況