南丫海難死因｜船廠董事重召作供　當時認為打通兩艙可不建水密門

港燈船隻「南丫四號」2012年10月1日被撞後沉沒釀39人亡死因研訊，今(22日)作第13日聆訊時，重召財利船廠董事羅愕瑩作供。死因裁判官周慧珠指，羅愕瑩的資歷深厚，卻誤解了海事處的「船總長度一成」的規定，認為不用建水密門。羅說他當時認為最簡單而符合規定的方法，是打通兩艙，不建水密門。公司海難後有覆檢圖則，檢討後認為財利是根據圖則建船，沒有漏裝水密門。



南丫海難・專頁

財利船廠董事羅愕瑩稱當時打通兩船艙可不建水密門。(陳曉欣攝)

董事與工程經理有不同說法

「南丫四號」在海難後現並無水密門裝置，並被認為這是令船隻迅速下沉的原因之一。為何船上會缺了這裝置，財利船廠董事羅愕瑩，與時任工程部經理張泉佑在早前作供時有不同說法，羅稱因有「船總長度一成」的規則，他們為了尾艙長度達到船身長度一成，更改了「南丫四號」藍本，變為不裝水密門。羅早前作供時稱，他誤解規例，並指財利所有船隻尾艙長度均超過符合船身一成。

但財利時任工程部經理張泉佑卻稱，該規則關乎船隻穩性計算，與結構無關，又指財利有船隻尾艙長度不足船身一成。

羅稱不負責看圖則

羅愕瑩今再被傳召時供稱，「南丫四號」藍本「東區一號」與「南丫四號」結構上的唯一分別，是尾艙的水密門。「南丫四號」圖則有顯示須建水密門，但船上沒有這裝罝，即圖則與實質裝置不一致。羅今稱他不負責看圖則，亦不記得有無看過。

當時認為最簡單而合規方法是打通兩個艙

死因裁判官周慧珠指羅的資歷深厚，為何會認為建水密門會違反「船總長度一成」的規定。羅說他那時參閲了《小輪及輪驗船指示（1989 年）》（俗稱藍書），又說：「唔好彩地嗰個時期淨係我處理件事。」他指最簡單符合「船總長度一成」規定的方法，是打通兩艙，不建水密門。羅又稱，海難後有覆檢圖則，檢討後認為財利是根據圖則建船，沒有漏裝水密門。

家屬質疑羅掩飾未有裝漏門

代表家屬的大律師譚俊傑指出，既然財利在1994年12月建船時已經決定不建水密門，為何在1995年向海事處提交「東區一號」（有裝水密門）的圖則，以供處方參考。羅稱提交「東區一號」的圖則是純粹為結構而提交。

羅愕瑩又指，水密門不屬於結構，是用作分隔兩艙。譚指出，羅的辯解只不過是掩飾船廠未有裝水密門。羅說：「一定唔同意啦。」

羅稱有向繪圖則公司提相關規則

羅又稱，他在1994年12月與外判繪製「南丫四號」圖則的「Naval Consult」董事John Lim討論時，應該有向Lim展示「藍書」有關「船總長度一成」規則。

代表海事處的大律師指，如情況如羅所說，Lim應該熟知海事規例，引用Lim昔日的供詞，Lim稱設計時不知道藍書要求，Lim何出此言？羅說：「如果佢唔記得咁無法子講。」指Lim供詞提過「船總長度一成」規則。

財利多艘船不合羅所指規則

律師續指，目前至少有18艘仍航行中的船不符羅眼中的「船總長度一成」法例，但羅卻容許這些船在港航行多年，唯獨留意到「南丫四號」的原有設計會違反法例，懂得叫設計公司改圖。羅表示，那些雙體船外判予外國公司設計，他無為意，承認他誤解規例，指當張泉佑回港後，張知道那些船沒違反規例。羅又稱，建造「南丫四號」期間張泉佑不在港，變成他要參與。對於張泉佑稱，財利也會自己設計雙體船，羅相信是張記錯了。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況