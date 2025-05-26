南丫海難死因｜驗船主任稱不識涉案驗船規例　律師指與前說法不同

港燈船隻「南丫四號」2012年10月1日被撞後沉沒並釀39死，死因庭今(26日)展開第15天研訊，並傳召1996年曾覆核「南丫四號」穩性計算書的驗船主任梁維學作供，梁稱他當時並不認識「船總長一成」的規例，亦不知計算「南丫四號」的穩性時，要將舵機房和油箱房視作一艙計算。他指檢查時會計算船破艙後會否浸過水線，要符合這些指標，才會批出穩性計算書，但他在檢查過程中無翻閱圖則，亦無重新計算穩性數據。



代表家屬的律師指梁在2013年的獨立調查時，曾表示認識該規則，並有解釋計算方法。梁稱他不肯定1996年時否認識這規例，又承認多年來無翻閱資料，因為：「唔想記番唔開心嘅嘢。」



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

1996年曾覆核南丫四號的穩性計算書

時任驗船主任梁維學供稱，他在英國主修船舶機械工程，1989 年取得英國勞氏船級社（Lloyd’s Register）驗船員資格，1993 年加入海事處，入職時沒接受培訓， 1996 年曾覆核驗船督察何啟德審批「南丫四號」的穩性計算書。

根據「南丫四號」於 1996 年 7 月 26 日所作的穩性計算書，該船船尾的舵機房及油箱房，被當作兩個獨立船艙，計算時指，若一艙進水後，船的穩性。

不認識船總長一成的規例

梁供稱他當時並不認識「船總長一成」（簡稱 0.1 規例，即船艙長度少於船總長一成，不能當作獨立船艙計算穩性）的規例，工作上亦未應用過，他不知計算「南丫四號」的穩性時，要將舵機房和油箱房視作一艙計算。梁作覆核時，是檢查船破艙後會否浸過水線，符合指標才會批出穩性計算書，但檢查時無翻閱圖則，亦無重新計算穩性數據。

過往同事已做的不會重複再做

梁稱他在南丫海難後，因工作需要才接觸及了解到「船總長一成」的規例，他之前毋須自行計算穩性數據。他亦承認，1996 年才加入本地船舶安全組時，並不太熟悉工作要求和流程，之前有同事已做的工作，他不會重複再做。

梁又指審圖是比較高階的工作，有更專業的培訓會更全面，但除培訓外亦有監督。但他稱只是：「做番我自己嘅嘢。」同事交工作過來，他會憑自己的認知作判斷。

2013年作證時曾解釋計算方法

代表家屬的大律師譚俊傑指，梁於 2013 年獨立調查委員會作供時，曾稱他認識「船總長一成」的規例，並曾在作證時解釋計算方法，質疑梁現聲認不認識。梁即說：「唔記得。」又稱他無想過這事仍會有這次死因庭，所以已丟掉很多文件，亦有很多資料已忘記。

若明知無理由特登不做

譚大狀質疑梁說謊，梁否認，重申他不肯定 1996 年是否認識 0.1 規例，又指若他在1996年時有看過，無理由特登不做。

已閱不代表批准

譚續指，梁當年曾在計算書上蓋上「Seen（已閱）」印，是否在覆檢時忽略了 0.1 規例？梁否認，又指他對當時未用 「approved（批准）」，而用「 seen（已閱）」覺得懷疑，又稱他不記得看過的範圍，而「seen」並不等於批准。

譚續指根據梁發給財利的信件，「seen」是有批准之意，梁卻稱只是有睇過，但不是全部看過，又一再強調他當時不認識 0.1 規例，且記憶已模糊。

多年來無再翻查資料

海事處代表大律師羅蔚山問梁， 他於2013 年的記憶應比今天更清晰，他於獨立調查委員會的證供，亦較為準確。梁承認多年來沒有再翻查資料，並說：「因為都唔想再記得呢啲唔開心嘅嘢。」

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況