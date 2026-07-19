宏福苑業主大會・更新｜大維修已退款1.1億元　宏志閣難獨立運作

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（7月19日）上午11時會召開法團特別業主大會，特別業主大會在四個場地舉行，分別位於大埔、啟德、香港仔與天水圍，主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報啟動退回大維修餘款予全體業主、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

【12:00】業主提問，合安以難以聯絡業主為由，而推遲開業主大會，但又可以聯絡業主發放退款支票，要求合安解釋原因。合安指是場地問題，已經積極安排。

業主亦發現，核數報告中英文日期對不上，要求合安解釋。合安表示，報告由核數師簽署，曾邀請核數師出席，但對方表示不出席。會反映情況。

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【11:44】截至7月15日，發出1732張退款支票，共1.146億元。平均每戶6.6萬元。

【11:42】宏志閣若獨立運作，大廈公契要大幅修改，例如設立進出通道等。門檻相當高，要整體業主同意，包括按揭銀行、承按人，需要解散現有法團、清盤等，時間、花費都很高。

2026年7月19日，宏福苑法團特別業主大會，合安管理公司公布大維修退款1.14億元。（居民提供）

【11:30】合安管理人解釋，賣業權、樓換樓計劃、原址重建不納入議程原因，因與《建築物管理條例》抵觸。

【11:00】業主大會9點開始登記進場，11點開始。有部份居民持有授權票，一度有居民因授權票問題被禁進場，部份居民解釋後獲准進場。

根本「合安管理有限公司」7月4日發出的通告，特別業主大會會議議程如下︰

1) 管理人匯報與前業主立案法團之交接進度；

2) ⁠ 管理人匯報宏志閣情況；

3) ⁠ 管理人匯報管理人啟動退回大維修餘款予全體業主；

4) ⁠ 管理人匯報屋苑及大維修財務狀況，並議決通過2025年1月1日至12月31日之核數師報告；

5) ⁠ 討論及管理人匯報工程保險、屋苑保險之跟進情況及進度；

6) ⁠ 討論及管理人匯報宏福苑與宏業、鴻毅之間的合約狀況及跟進處理；

7) ⁠ 討論管理人設立實體辦事處的建議，以協助處理宏福苑業主的查詢；

8) ⁠ 討論及議決兩個月內舉行下次業主大會；

9) ⁠ 其他事項。



2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃（右）。（資料圖片/蔡正邦攝）

至於上周五完成的宏福苑大火獨立委員會前後歷時近四個月、一共30場的宏福苑大火獨立委員會聽證會在今日下午迎來最後一節，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃就圍標問題作總結陳辭後，總結今次匯報。

他在最後一場聽證會，展出參考「格蘭菲爾問責網」（Grenfell web of blame）的圖片，指2017年英國的大火後，調查委員會製作了圖表，說明責任誰屬。他又指，宏福苑與格蘭菲爾大火一樣，事後各方不斷推走自己責任，惟他強調，若當時有「做多一點」，今次傷亡有機會減少。

▼168名死難者完整名單▼



據《香港01》了解，聽證會及調查過程揭示的制度問題錯綜複雜，委員會需要時間完整梳理，預計要到10月下旬才能提交報告。

獨立委員會代表律師在總結陳辭中詳述四個政府部門責任，包括勞工處、消防處、屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU），直言是監管機制失效令到騙徒有機可乘。消息指，這也將是調查報告研判政府方面直接責任的基調。

2026年7月17日，宏福苑獨立委員會聽證會最後一日，獨立委員會主席陸啟康。（資料圖片/蔡正邦攝）

2025年12月1日，宏福苑大火後，災場外擺滿悼念鮮花。（資料圖片 / 夏家朗攝）