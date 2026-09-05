今日新聞8分鐘｜石門京瑞廣場滾滾濃煙罩街道｜尖沙咀天星碼頭MMA

香港機場T2裝飾疑斷威也 半天吊、現場圍封待修

今日（5日）早上8時35分，警方接報指，香港國際機場二號客運大樓離境大堂有一個由天花懸吊的裝飾物搖搖欲墜。人員接報到場，發現垂吊裝飾物的「威也」斷開，事件中無人受傷，沒有即時危險，交由相關機構跟進。

機管局發言人回覆《香港01》查詢指，今早約8時30分，一塊懸掛在二號客運大樓離港層的電子顯示屏出現故障。機管局已即時圍封現場，並在中午時分拆下及移走，作進一步檢查。維修團隊亦已為其餘五塊懸挂顯示屏進行安全檢查，並安放於原有位置。局方指該屏幕裝置設有防墮系統，系統即時發揮作用保障安全。

銅鑼灣希慎道Tesla撞警鐵馬 車牌飛脫、鐵騎警受傷送院

銅鑼灣發生交通意外。今日（4日）傍晚近6時，一輛警察電單車與一輛Tesla私家車，在希慎道與開平道交界相撞。網上相片顯示，警察電單車翻側擱在路邊；Tesla則車頭受損、前車牌當場撞至飛脫地上。

駕駛電單車的警員腳部受傷，並報稱感到腰痛，由接報到場的救護員送往律敦治醫院治理。警方正調查意外原因。

Tesla衝前攝入兩車司機昏迷 途經警3分鐘人工呼吸急救

東區走廊近北角渡海輪碼頭西行方向今日上午發生交通意外，其中一名司機昏迷不醒送院搶救。現場消息指，不排除有人在駕駛期間暈倒所致。網上有車CAM顯示，涉事黑色Tesla私家車突然失控，攝入前面兩車之間，整架車彈起，惟被撞的其中一車沒有停下。其時有交通警員駛經對面行車線，目擊意外即掉頭而至，發現司機陷入昏迷即以人工呼吸急救，再為接報的救護車開路，將傷者送院，惜傷者最終不治。

沙田石門京瑞廣場滾滾濃煙罩街道 途人慌忙走避

今日（5日）早上11時12分，沙田石門京瑞廣場地下一間賣兩餸飯的食肆冒出大量濃煙，驚動多人報案。消防到場撲救，約21分鐘後救熄，救護車在場戒備，暫無受傷報告。從網上影片可見，店舖冒出大量濃煙，席捲半空，籠罩港鐵石門站外的街道，途人紛紛走避。

尖沙咀天星碼頭MMA 2男扯髮纏鬥倒地

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（3日）流傳一段影片，長約50秒，未有交代案發日期和時間，相信現場是尖沙咀天星碼頭對開巴士總站和的士站，一名阿伯站在的士車旁，用手扯住一名黑衣人的頭髮，黑衣男子留有長髮和紮孖辮，雙方一度僵持，之後武力升級，雙方纏鬥，繼而倒下，孖辮男將阿伯壓制地上，然後不斷向對方頭臉狂毆多下，阿伯奮力反抗不果，其間有人爆粗「X你老X」。

其間一輛汽車駛至，司機見狀響號，相信是要求雙方停手。

尼籍少女遭tesla撞至拋向空中亡 司機稱亦陷恐懼認危駕候判

19歲尼泊爾裔少女在元朗過馬路時遭一輛Tesla私家車撞斃。肇事司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，案件（DCCC1415/2025）今早(3日)在區域法院處理，被告承認控罪。

案情指事主過路時行人燈未轉綠燈，碰巧被告「衝黃燈」兼高速駛過，事主當場被撞至拋向空中，最終不治。辯方求情指，被告案發後亦處極度恐懼狀態，他承認意外上的責任，日後不會再駕駛，亦向事主家屬道歉。暫委法官鍾偉強將案件押後至9月17日判刑，待取被告的背景報告及2份精神科醫生報告，期間被告須還押候懲。

無牌防癌針宣傳來港打針 德國生產商指不能注射體內

《香港01》周一（8月31日）揭發「亞太醫療中心」以防癌為名，提供無牌針劑WT1。衞生署周一晚表示嚴肅跟進，並再次突擊巡查，亦留意到內地社交網有大量宣傳無牌針劑廣告，已通報內地執法單位。

記者追查發現，不同公司在內地各大平台宣傳來港打WT1針，其中「亞洲再生醫療」董事更親自拍片，公司職員承認有此片段，聲稱曾想引入WT1但衞生署指不適合，已停止相關工作。亦有人在上市公司旗下的中心拍片宣傳，但該公司稱有人出席活動期間冒用場地拍片。

生產WT1的德國總公司回應指，產品亦未被批准直接用於患者身上，如發現有人濫用、未授權分銷、誤導性推廣或不合規使用，會保留追究權利。

破邊洲預約實施 內地客讚核實程序快

東壩破邊洲段首日試行免費預約制，全日名額2000個。約早上8時30分，東壩破邊洲出入口已有大批警方及漁護署職員在場，安排查詢處、登記點及雪糕筒等設施，有旅客於9時前衝線免登記入場。

至於早上9時後入場的旅客，多數已提前登記，入場時需出示登記二維碼及身分證明文件。有蘇州徒步愛好者認為，預約程序方便快捷，可以分散人流，滿意整體預約及檢查安排。另有內地客未有預約遭拒絕入場，他指沒有感到失望，會轉為遊覽其它景點。

溫州暴雨街頭變河道 男子騎水牛淡定碌手機涉水

受颱風「沙德爾」外圍環流與冷空氣共同影響，溫州連日遭遇持續強降雨侵襲。9月1日8時至2日22時，全市面雨量達256.5毫米，瑞安更錄得404.9毫米的驚人雨量。

暴雨導致瑞安城區及多個鄉鎮出現大面積水浸。在塘下鎮，一名男子竟騎着一頭水牛在積水中緩緩前行，畫面被網民拍下後迅速在網上引發熱議。