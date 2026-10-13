蔡天鳳案｜被指蔡母作供期間聯絡屬不當　警員稱只問地址無提案情

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（13日）在高等法院續審。有份調查本案的警員繼續作供。



控方指，嚴格而言，警員不應在證人作供期間與證人聯絡，問警員是否不應在蔡母張燕花作供時聯絡她。警員回應：「唔接納。」並稱他只是不可與張商討案情，但審訊期間，張每天出入法庭，他都有與張接觸，包括提她需到法庭的時間，他問的問題只局限於黃埔花園單位地址，並無其他。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

警員被指在蔡天鳳母親張燕花（白衣）作供時，曾與蔡母聯絡。（陳曉欣攝）

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

上級指示就黃埔花園單位做查冊

警員高恩褀今繼續作供，指他收到上級指示，就張燕花作供提及的黃埔花園單位進行查冊，而他因此透過訊息，向張查問該地址。控方指，嚴格而言，不可在證人作供期間，聯絡該證人。高回覆指是作供當天較晚時間聯絡她，又指翻查案件紀錄，都沒有找到張曾經講及黃埔花園地址。鑑於出現新的資訊，高需要就新的資訊作出調查，因此需要新的地址，遂聯絡張。

審訊期間每天有提張出庭時間

控方問高，在張作供期間，是否不應該聯絡張，高不同意說法，並解釋他只是不可以和張商討案情，但在審訊期間關於張每天出入法庭，在張作供的日子，他亦有與張聯絡，包括提她到法庭的時間等，他該次聯絡張，亦只是問埔花園單位的地址。就張燕花在訊息提及她作供時因生氣，加上相隔已一段時間，因此講錯持有黃埔花園單位，高回應指：「呢個唔係我期望嘅答案。」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問