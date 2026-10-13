蔡天鳳案｜辯方指蔡母曾稱在麻雀館輸幾千萬　警稱不知真或作大

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（13日）在高等法院續審。有份調查本案的警員繼續作供。



控方指警員不應在證人作供期間與證人聯絡，問警員是否不應在蔡母張燕花作供時聯絡她。警員不同意說法，並指他只是問張埔花園的地址，沒有商討案情。



辯方盤問時卻指，張提及座駕被淋紅油時，提及她在佐敦一麻雀館曾「輸咗幾千萬」，問警員認為張這樣說是真有其事或虛構，警員稱他無從得知。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花（白衣）早前在庭上作供。（陳曉欣攝）

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

上級指示就黃埔花園單位做查冊

警員高恩褀今繼續作供，指他收到上級指示，就張燕花作供提及的黃埔花園單位進行查冊，而他因此透過訊息，向張查問該地址。控方指，嚴格而言，不可在證人作供期間，聯絡該證人。高回覆指是作供當天較晚時間聯絡她，又指翻查案件紀錄，都沒有找到張曾經講及黃埔花園地址。鑑於出現新的資訊，高需要就新的資訊作出調查，因此需要新的地址，遂聯絡張。

審訊期間每天有提張出庭時間

控方問高，在張作供期間，是否不應該聯絡張，高不同意說法，並解釋他只是不可以和張商討案情，但在審訊期間關於張每天出入法庭，在張作供的日子，他亦有與張聯絡，包括提她到法庭的時間等，他該次聯絡張，亦只是問埔花園單位的地址。就張燕花在訊息提及她作供時因生氣，加上相隔已一段時間，因此講錯持有黃埔花園單位，高回應指：「呢個唔係我期望嘅答案。」

資深大律師郭莎樂代表控方。（湯致遠攝）

代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel盤問警員時，提及蔡母曾向警員發訊息指在麻雀館曾欠債幾千萬。(湯致遠攝)

張今年2月指其座駕被淋紅油

辯方盤問警員高恩褀時，問及張燕花的座駕被淋紅油一事。辯方指，張於本年2月初把其座駕被淋紅油的相片傳給高。張在訊息亦提及，以往和一名女子友好，兩人已6至7年無聯絡。此外，兩人曾經互相拖欠對方金錢，但7年前已「對咗數」，互不相欠。惟約於兩星期前又再出現，張指該女子以電話騷擾，貼街招，並貼到她家去等。

辯方質疑淋油未或非因多年前的金錢糾紛

首被告鄺港傑代表大律師Trevor Beel盤問指，高當時在訊息問張，若張和該人的金錢糾紛6、7年前已解決，為何該人再聯絡張，再聯絡是否因該金錢銀糾紛，或其他新事情。辯方問高，該人相隔這麼久才追債，是否不尋常，高同意，稱事件有機會和6、7年前的金錢糾紛無關。辯方續問，高是否認為事情不合理，高稱當時想告知張，讓她回想自己的說法，那樣警方才可以知道如何介入。

張指該人指張拖欠160萬

辯方再引述張於本年2月2日的訊息，張稱和該人有「麻雀數」，兩人各有輸贏，並且「後數」，但他們7年前已表明互不拖欠。惟該人最近指張拖欠160萬元，並有自稱黑社會「新義安」的人士向張追收款項。辯方問，張一時在訊息稱和該人已6、7年沒有聯絡，她在一些訊息則指期間有打麻雀，問高是否認為說法有矛盾，高同意。

辯方指張曾稱輸咗幾千萬

辯方續問，張在另一訊息稱她到佐敦一間名為「金沙」的麻雀館，並稱在該麻雀館「輸咗幾千萬」。辯方問，高得知張輸掉如此大額款項，會否關注債主會向她追債，高回應：「未關注到。」辯方續問，高認為張聲稱輸掉幾千萬，是真有其事或虛構，高稱他無從得知，亦不知道張是否打麻雀時有輸有贏，還是在一段時間後累積到這個總數，高說：「(張)有冇即時、按住遊戲規矩找清，都取決佢輸幾千萬係真定作大。」

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）。(湯致遠攝)

辯方指張錄兩份口供均稱沒有物業

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）盤問高時指，關注就高對張燕花在蔡購買加多利山單位時有無物業的認知。戴指，張在2份口供先後提到，她在香港沒有物業，其後回答加多利山為何落鄺球名時，卻改稱徵詢過律師意見，因為張與蔡天鳳有物業在手，所以寫鄺球名。辯方問高當時有無留意到張有矛盾。

高指，張在2023年錄取口供時的確沒物業，因為加多利山不是在2023年購入的，認為並無矛盾的地方。

高認為張是否擁有物業非謀殺重點

戴質疑，高為何不着張澄清她何時擁有物業？高回應稱那不是謀殺案的重點，即使是也是後期的事，因為當時調查有很多更重及更有力的證據要處理。戴指，本案的主要爭議，是蔡天鳳將加多利山落鄺球名的原因。高說那是爭議點之一，惟他覺得不是最重要，又說：「可能係你（戴）覺得重要啦。」高補充案中其他證據更重要，張是否持有物業：「重要得嚟，比較次要少少。」

高指調查張是否有物業非重點

高亦確認，他調查案件3年多以來，從未問過張是否持有物業，或在購買加多利山單位時張有無物業。他亦提及，上周聯絡張取黃埔花園地址，是上司的指示，他不知原因。控方覆問時，高表示他當年調查的焦點是蒐集證據，相反調查張的物業並非重點。

法官另提到，在外國會有特定警員與謀殺案家屬聯繫，問高在本案是否擔任此角色？高指警方沒特別指派人擔任聯繫者角色，但同意他在本案負責聯繫家屬。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問