蔡天鳳案｜重溫證人供詞　女兒放學蔡無影　校方多番致電疑被掛斷

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（26日）於高等法院續審。政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士繼續作供，進一步解釋涉案骨骼上的工具切割痕跡，指蔡的左右兩邊盤骨分離，可能是被鋸開、或錘仔擊打，甚至菜刀造成，但無法斷定是何種工具；蔡天鳳女兒就讀學校的兩名職員亦出庭作供，還原案發當日放學後蔡天鳳電話由響至被掛斷、最終由祖母遲到接走女童的經過；庭上亦讀出鄺港智朋友的口供紙，指出鄺曾在2023年1月底向他借車，聲稱接送子女之用。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(蔡天鳳IG)

化驗師分析盤骨切割痕跡 切面吻合電鋸

政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士上周四（22日）作供時指出，曾以警方提供的同款電鋸和手鋸在牛尾骨進行切割對照實驗，發現電鋸在牛尾骨造成的切割痕跡，與蔡天鳳盤骨上的工具痕跡吻合。

譚卓寧昨日進一步解釋，相關切割痕跡上可觀察到微彎的線條，其中兩條線較為明顯。他解釋，若使用手鋸切割，造成的工具痕跡線條會較為筆直、密集且平行；若使用圓形刀片的電鋸，造成的線條則會呈現微彎，線與線之間的間距較大，亦不會平行。

政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士發現屍塊中的兩截盤骨能拼在一起。(朱棨新攝)

脊骨亦可能電鋸切割

譚指出，蔡天鳳的脊骨被完全截斷，其中有兩個位置是由工具造成分離。控方問及脊骨的第二個切割面，譚回應指該處切割面「無乜工具痕跡」，認為是由鋸造成，但不是手鋸，並解釋若操作者手持電鋸時十分穩定，便有機會不會留下彎曲的線條痕跡。

控方續問及蔡天鳳右邊盤骨，與左邊盤骨及脊骨分離的情況。譚指該處缺口可見關節位置，兩骨分開的原因存在多種可能性，包括被鋸開或遭硬物，例如錘仔擊打所致。控方追問除錘仔與鋸外，是否可能由菜刀造成，譚回應：「大把啲都有機會」；惟他指出該位置沒有留下具明顯特徵的工具痕跡，因此無法斷定具體是由何種工具造成。

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）。(湯致遠攝)

被問隱藏屍體不會用膠箱 化驗師：我冇裝屍經驗

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）盤問時問及涉案同款大膠箱，指出隔著膠箱可看見對面的人，譚表示同意。辯方隨即指出，若有人意圖隱藏屍體，理應不會選用此款膠箱；譚對此回應：「我未有裝屍體經驗，未考慮過」。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港智友人：鄺內容生活富有 微信支付戶口有「鳳」字

控方在庭上讀出鄺港智友人伍登浩的書面口供。伍在口供中透露，他約於2020年9月在內地廣州一個朋友聚會中認識鄺港智。兩人其後於2021年3月合作投資內地房地產，伍出資500萬元人民幣，鄺則透過公司出資350萬元人民幣，合共投資850萬元人民幣。該項投資最終錄得10%盈利，伍事後將鄺出資的本金連同利潤全數轉帳至鄺的公司。

伍表示，事後知悉鄺港智已經離婚，其前妻為蔡天鳳，兩人育有一子一女，但他本人從未見過蔡天鳳。此外，伍印象中覺得鄺港智在內地生活頗為富有，出入有司機接送，坐勞斯萊斯名貴房車及凌志七人車，平日亦佩戴多隻名錶。然而，鄺當時使用的微信支付及支付寶帳戶，用戶名稱均帶有「鳳」及「天鳳」等字眼。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

蔡天鳳不滿前夫內地結新歡不顧子女迫搬走

伍登浩續指，鄺約於2022年6月告知他，蔡天鳳指責鄺在內地結識女朋友後不照顧子女，鄺因此需要收拾行李搬離當時的住所，返回香港。鄺當時曾致電向伍求助，伍遂親自前往鄺的住所，協助鄺收拾行李搬遷。

鄺港智案發前借車聲稱接送子女

伍又在供詞中提及，鄺港智約於2023年1月底向他表示自己的車輛需要維修，遂向伍借車，聲稱用作接送子女放學。伍於是將其兄長伍登輝的聯絡方式交予鄺，其後有人前往伍兄長家中取車。

伍補充，他曾於2023年1月底及2月中兩度在香港與鄺港智見面，但他已不記得當時兩人之間的具體對話內容。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及前大伯鄺港傑。(網上圖片)

案發日女童放學無人接 蔡天鳳電話遭掛斷

祖母稱塞車遲逾半小時接走

案發時蔡天鳳的女兒X於大埔一間學校就讀，該校高級行政人員許少虹出庭供稱，學校於2023年2月21日（即蔡天鳳失蹤當日）下午3時放學，惟直至下午3時15分，X仍留在校內無人接送，許遂致電其母親蔡天鳳。許第一次撥打時電話響了三聲，無人接聽後斷線；許隨即第二次致電，電話響了一聲便被掛斷；至下午3時20分許第三次致電蔡天鳳，該次電話已無法接通。

許表示，由於X透露祖母以往亦曾前來接送，許遂轉為致電X的祖母，但當時電話顯示通話中，她隨後將X帶往學校接待處等候。許之後亦有致電蔡和X祖母，同樣未能聯絡對方。

該校文員楊慧芬作供指，X被帶到接待處後，她曾多次嘗試致電蔡天鳳及X的祖母等人。直至下午3時40分，校方接獲X祖母的來電，對方聲稱身處觀塘，因交通擠塞需約30分鐘後才能抵達學校。楊證實，X的祖母最終於下午4時10分到達學校接走X。

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各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清