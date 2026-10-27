蔡天鳳案｜重溫證人供詞 女兒放學蔡無影 校方多番致電疑被掛斷
名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（26日）於高等法院續審。政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士繼續作供，進一步解釋涉案骨骼上的工具切割痕跡，指蔡的左右兩邊盤骨分離，可能是被鋸開、或錘仔擊打，甚至菜刀造成，但無法斷定是何種工具；蔡天鳳女兒就讀學校的兩名職員亦出庭作供，還原案發當日放學後蔡天鳳電話由響至被掛斷、最終由祖母遲到接走女童的經過；庭上亦讀出鄺港智朋友的口供紙，指出鄺曾在2023年1月底向他借車，聲稱接送子女之用。
三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。
化驗師分析盤骨切割痕跡 切面吻合電鋸
政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士上周四（22日）作供時指出，曾以警方提供的同款電鋸和手鋸在牛尾骨進行切割對照實驗，發現電鋸在牛尾骨造成的切割痕跡，與蔡天鳳盤骨上的工具痕跡吻合。
譚卓寧昨日進一步解釋，相關切割痕跡上可觀察到微彎的線條，其中兩條線較為明顯。他解釋，若使用手鋸切割，造成的工具痕跡線條會較為筆直、密集且平行；若使用圓形刀片的電鋸，造成的線條則會呈現微彎，線與線之間的間距較大，亦不會平行。
脊骨亦可能電鋸切割
譚指出，蔡天鳳的脊骨被完全截斷，其中有兩個位置是由工具造成分離。控方問及脊骨的第二個切割面，譚回應指該處切割面「無乜工具痕跡」，認為是由鋸造成，但不是手鋸，並解釋若操作者手持電鋸時十分穩定，便有機會不會留下彎曲的線條痕跡。
控方續問及蔡天鳳右邊盤骨，與左邊盤骨及脊骨分離的情況。譚指該處缺口可見關節位置，兩骨分開的原因存在多種可能性，包括被鋸開或遭硬物，例如錘仔擊打所致。控方追問除錘仔與鋸外，是否可能由菜刀造成，譚回應：「大把啲都有機會」；惟他指出該位置沒有留下具明顯特徵的工具痕跡，因此無法斷定具體是由何種工具造成。
被問隱藏屍體不會用膠箱 化驗師：我冇裝屍經驗
代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）盤問時問及涉案同款大膠箱，指出隔著膠箱可看見對面的人，譚表示同意。辯方隨即指出，若有人意圖隱藏屍體，理應不會選用此款膠箱；譚對此回應：「我未有裝屍體經驗，未考慮過」。
鄺港智友人：鄺內容生活富有 微信支付戶口有「鳳」字
控方在庭上讀出鄺港智友人伍登浩的書面口供。伍在口供中透露，他約於2020年9月在內地廣州一個朋友聚會中認識鄺港智。兩人其後於2021年3月合作投資內地房地產，伍出資500萬元人民幣，鄺則透過公司出資350萬元人民幣，合共投資850萬元人民幣。該項投資最終錄得10%盈利，伍事後將鄺出資的本金連同利潤全數轉帳至鄺的公司。
伍表示，事後知悉鄺港智已經離婚，其前妻為蔡天鳳，兩人育有一子一女，但他本人從未見過蔡天鳳。此外，伍印象中覺得鄺港智在內地生活頗為富有，出入有司機接送，坐勞斯萊斯名貴房車及凌志七人車，平日亦佩戴多隻名錶。然而，鄺當時使用的微信支付及支付寶帳戶，用戶名稱均帶有「鳳」及「天鳳」等字眼。
蔡天鳳不滿前夫內地結新歡不顧子女迫搬走
伍登浩續指，鄺約於2022年6月告知他，蔡天鳳指責鄺在內地結識女朋友後不照顧子女，鄺因此需要收拾行李搬離當時的住所，返回香港。鄺當時曾致電向伍求助，伍遂親自前往鄺的住所，協助鄺收拾行李搬遷。
鄺港智案發前借車聲稱接送子女
伍又在供詞中提及，鄺港智約於2023年1月底向他表示自己的車輛需要維修，遂向伍借車，聲稱用作接送子女放學。伍於是將其兄長伍登輝的聯絡方式交予鄺，其後有人前往伍兄長家中取車。
伍補充，他曾於2023年1月底及2月中兩度在香港與鄺港智見面，但他已不記得當時兩人之間的具體對話內容。
案發日女童放學無人接 蔡天鳳電話遭掛斷
祖母稱塞車遲逾半小時接走
案發時蔡天鳳的女兒X於大埔一間學校就讀，該校高級行政人員許少虹出庭供稱，學校於2023年2月21日（即蔡天鳳失蹤當日）下午3時放學，惟直至下午3時15分，X仍留在校內無人接送，許遂致電其母親蔡天鳳。許第一次撥打時電話響了三聲，無人接聽後斷線；許隨即第二次致電，電話響了一聲便被掛斷；至下午3時20分許第三次致電蔡天鳳，該次電話已無法接通。
許表示，由於X透露祖母以往亦曾前來接送，許遂轉為致電X的祖母，但當時電話顯示通話中，她隨後將X帶往學校接待處等候。許之後亦有致電蔡和X祖母，同樣未能聯絡對方。
該校文員楊慧芬作供指，X被帶到接待處後，她曾多次嘗試致電蔡天鳳及X的祖母等人。直至下午3時40分，校方接獲X祖母的來電，對方聲稱身處觀塘，因交通擠塞需約30分鐘後才能抵達學校。楊證實，X的祖母最終於下午4時10分到達學校接走X。