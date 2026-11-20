西醫戴港盛涉在2022年的7個月內，濫發逾3700張免針紙，1名女商亦涉介紹他人到戴的診所，兩人被控不誠實使用電腦及洗黑錢等罪，案件（DCCC 1239/2023）今（20日）在區域法院裁決。法官練錦鴻裁定兩名被告不誠實取用電腦罪成，戴另被控3項洗黑錢罪成。



戴曾在緬甸仰光大學讀醫

被告戴港盛（被起訴時76歲）與楊璦瞳（被起訴時58歲），同被控1項目的在於使他們本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，指2人於2022年2月10日與9月20日，串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示，部份人士因健康原因，不適合接種新冠疫苗。戴被控多13項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦交替罪，及3項洗黑錢罪。承認事實指，戴曾在於緬甸仰光大學修讀內外全科醫學士，於1973年取得資格。

被告戴港盛。(陳曉欣攝)

被告戴港盛，是一名西醫。(陳曉欣攝)

西醫戴港盛的診所。（林振華攝）

戴在7個月內簽發逾3千張免針紙

案情指，私家醫生簽發的豁免證明書（下稱免針紙）需經「醫健通（資助）系統」（下稱EHSS）以電子方式簽發。戴有登記使用該系統。

戴在2022年2月至9月期間，共向3462名人士發出了3751張免針紙，有效期限為180天。其中7名病人曾到訪診所，並獲戴簽發免針紙，當中有人聲稱心口痛、做過胃部手術後常有胃炎、皮膚敏感、淋巴系統失調、10年前有食煙和飲咖啡習慣，至今仍心跳快等，另有一人沒提及身體狀況。戴向上述病人發出180日有效期的「免針紙」，收費介乎1000元至4000元。根據記錄，戴簽發的免針紙的絕大部份理由是對復必泰物質有過敏反應及未控制的嚴重慢性病患。

次被告涉介紹人到戴診所

次被告則涉介紹人到戴的診所取免針紙，她又曾向其中一名涉案到診者稱，該診所有到診人士的身份證後，便可以直接簽發豁免證明書，以加快過程。戴的手機內一個名為「美凱預約」的WhatsApp群組，次被告曾多次指定戴應收取的金額，並有權決定誰可以獲得中介佣金和款額。她又指示姑娘如何加快簽發免針紙。

兩男1女警員喬裝顧客獲發免針紙

警方於2022年9月20日進行喬裝行動，偵緝高級督察鄺應新、女偵緝警員張文婷及偵緝警長張國光喬裝顧客，到戴的診所申請豁免證明書，3人均稱害怕打針或接種第一劑疫苗後感到不適。最終鄺和張成功取得免針紙，張另為其沒到診所的「兒子」取得免針紙。戴向3名喬裝警員收取共1.6萬元，張在取得免針紙前採取行動。戴被捕後，警方在其身上檢取5.6萬元現金，診所則檢獲70萬元，戴的處所檢獲110萬元。

案發7個月內戴兩戶口增693萬

控方指，戴的私人及公司銀行帳戶在案發前的平均每月存款，分別是58萬元和5萬元，案發時攀升至99萬元和72萬元，增幅約70%和1300%。戴在2022年2月16日至9月20日期間，其兩個個人銀行帳戶共收到693萬元現金存款，美凱的兩個銀行帳戶則收到216萬元現金存款，控方指那是戴不當簽發「免針紙」所帶來的收入。