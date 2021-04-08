消息：房委會委員換屆趕絕泛民成員　羅健熙因涉刑事案件突被停職

撰文： 王潔恩 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-08 18:34

房委會即將公布新一屆全部小組委員名單。據了解，本來擔任房委會建築小組委員會委員的民主黨主席羅健熙，其任期本來在明年3月31日才屆滿，但由於他涉及一宗刑事案件，故房委會建議暫停他的委員身份，直至司法程序完結。另外，據悉在最新的委任名單中，已不見泛民主派的成員。 羅健熙回覆《香港01》查詢時指，未獲房委會通知其小組委員任期有任何變動，他批評房委會做法屬「低級籍口」，但對此不感意外，亦預期會不被續任。

羅健熙（中）本來擔任房委會建築小組委員會委員，但據悉房委會建議暫停他的委員身份。（資料圖片/余俊亮攝）

羅健熙現時擔任房委會建築小組委員，但據悉他涉及一宗刑事案件，由於法庭訴訟仍然進行，故房委會建議暫停他的委員身份，直至司法程序完結。翻查資料，羅健熙被指在2019年11月18日，在理工大學外涉嫌參與非法集結。

據了解，若今次房委會委員通過有關建議，日後所有小組委員會成員倘涉及刑事案件，亦需要立即暫停其房委會職務。

據了解，在最新的委任名單中，尹兆堅已不被房委會委任。（資料圖片）

過去未曾即時暫停委員身份

房委會過去未有類似做法，以民主黨成員尹兆堅為例，他一直擔任房委會的資助房屋小組委員會委員。雖然他在去年曾被控涉嫌違犯《立法會（權力及特權）條例》，及後在今年初，又被指因發起或參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權罪」，但他當時未有被房委會即時暫停委員身份，至今仍然是小組成員之一。

不過，據悉在最新的委任名單中，尹兆堅已不被委任，他將追溯至今年4月1日開始卸任小組成員身份。

換言之，房委會內所有泛民背景的小組成員都被「DQ」

羅健熙：自己未獲通知

羅健熙回覆《香港01》查詢時指，未獲房委會通知其小組委員任期有任何變動，仍待其正式通知。除建築小組外，他原本仍為商業樓宇小組及投標小組委員會成員之一。他指投標小組因滿6年任期不獲委任，但商業樓宇小組成員任期仍未屆滿6年，惟已不獲房委會續任為成員之一。他批評房委會做法屬「低級籍口」，但對此不感意外，亦預期會不被續任。

傳出已成功投考督察的植潔玲，據悉已因個人理由辭任房委會資助房屋小組成員，並已於上月起生效。（資料圖片/張浩維攝）

植潔玲傳投考督察 已辭任小組成員

另外，早前傳出成功投考督察的民建聯「小花」植潔玲，亦曾是房委會資助房屋小組成員之一。據悉植潔玲已因個人理由辭任資助房屋小組成員，並已於上月起生效。