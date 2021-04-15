全港職位空缺急挫至3.4萬個　創09年新低　住宿服務成重災區

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-15 20:07

本港疫情持續，失業率持續高企，政府統計處數據顯示，過去10年各行各業職位空缺數目俳佪在約7萬個，惟2019 年下半年受社會事件影響，急挫至4萬餘個，疫情則進一步延續跌勢，去年第4季銳減至3.4萬個，是自2009年第4季以來低位，當中「進出口貿易、批發及零售」及「住宿及膳食服務」最受重創，其中住宿服務空缺崗位僅得660個。 10年變化方面，「住宿及膳食服務」及「進出口貿易、批發及零售」均錄得7.3個百分點跌幅；相反，「社會及個人服務」則增加6.5 個百分點。

本港疫情進一步推高失業率，惟市場職位空缺不足，人浮於事。(資料圖片)

政府統計處今（15日）出版最新一期《香港統計月刊》，專題文章「2010年至2020年職位空缺統計數字」，記載及量度過去10年間，即2010年至2020年各行各業的職位空缺變化。

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統計處數據顯示，職位空缺數目在首數年大致上升，之後保持平穩，維持在約7萬至8萬個水平，惟2019年下半年，則急挫至4萬餘個。統計處指，「本地社會事件嚴重打擊經濟氣氛以及與消費、旅遊相關的活動」，遂出現急劇下跌。緊接而來的疫情，則令經濟惡化，職位空缺數目跌勢延續，截至2020年第4季，空缺數目銳減至3.4萬個，是自 2009年第4季以來的低位。

2019年下半年的職位空缺，急挫至4萬餘個。統計處指，「本地社會事件嚴重打擊經濟氣氛以及與消費、旅遊相關的活動」，遂有急劇下跌。(《香港統計月刊》截圖)

「社會及個人服務」、「進出口貿易、批發及零售」、「專業及商用服務」及「金融及保險」，錄得最多職位空缺，分別佔總體29.3%、16.9%、14.1%及12.6%，在各行業主類當中，以受疫情重創的「進出口貿易、批發及零售」及「住宿及膳食服務」的減幅最大， 前者空缺由2019年的1.2萬個跌至去年的6520個，當中批發職位僅得460個；後者則由9250個急跌至2830個，當中酒店、賓館及旅舍等住宿服務，只有660個職位空缺。

10年變化對照方面，「住宿及膳食服務」及「進出口貿易、批發及零售」的跌幅較為顯著，兩者均下跌7.3個百分點；「社會及個人服務」則錄得 6.5 個百分點的升幅。

倘按職業組別劃分，輔助專業人員的工種空缺最多，佔整體24.4%，其次是「服務工作及銷售人員」及「非技術工人」，各佔21.3%及18.6%。