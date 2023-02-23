有線退場突顯傳播世代變遷 傳統媒體如何解決生存危機？

近年，香港傳統廣播電視市場變幻急遽，有線電視近日宣布將於今年6月終止長達三十年的收費電視業務，再度掀起關於香港媒體行業如何求變的討論。本地電視觀眾市場規模有限，傳統媒體若要扭轉劣勢，真正解決生存危機，顯然需要與時並進，迎合網絡世代，革新傳播方式。總部設於香港的鳳凰衛視過去一年的求變經歷，為行業改革也帶來一些啟示。



有別於其他本地媒體，鳳鳯衛視自創立之初便以全球華人為主要目標受眾，獨特的「國際性」也令它在香港過往的輿論生態中缺乏影響力。轉機發生在2022年，鳳凰衛視旗下中文台、資訊台、鳳凰網以及24小時粵語頻道香港台分階段陸續完全面改版，逆勢而上。

其中香港台改版後大幅增加粵語配音的網絡電視劇與綜藝節目,並新增早午晚各一小時新聞欄目,大舉提升頻道吸引力,一改啟播十年來在香港收視沒有數據的局面，人均收視時長大漲約11倍左右，整體頻道全年收視率暴增42倍,僅用五個月時間就成為鳳凰在港收視觀眾規模最多的頻道。

為了進一步服務好本地觀眾，除了傳統電視改革，鳳凰衛視還打造粵語融媒體品牌「香港V」,結合評論、體育、人文、旅遊、街訪等內容，運營粵語社交帳號，僅用半年粵語用戶便增長近五倍,社交帳號粉絲數近百萬。

傳統媒體版圖萎縮，很大程度歸因於新媒體不斷發展和普及，串流服務、社交媒體等如雨後春筍般不斷湧現。隨着5G網絡不斷發展，觀眾獲取和傳播信息的方式愈發多元化，是導致傳統電視媒體流失觀眾的關鍵原因之一。

然而，機遇與挑戰並存，主動融合新媒體或有無限生機，被動面對必然凶多吉少。香港傳統電視媒體唯有在保持優勢的同時根據市場需求，加大創新力度，融入新認知、新思想、新理念，拓寬傳播渠道，使傳統電視媒體的發展從單一向多元轉變，才能有機會涅槃重生。