美銀行家涉襲警案　休班警追跳閘男遭外籍男打　稱被踩胸兼打臉

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-04-23 20:28

美籍銀行家涉嫌在地鐵站出口，襲擊一名正在追截跳閘男子的休班警，案件今(23日)在東區法院開審。休班警供稱，他當日追截跳閘男時，因對方多次掙扎逃走，他追至出口樓梯時，曾拿出伸縮警棍，想制服對方，卻感到背部被打，他分神下跳閘男逃脫，一名外籍男子問他是否「popo」，之後另一外籍男嘗試搶其警棍，休班警稱他期間被拉倒並跌在地，並遭人踩胸及打臉數次。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）涉於2019年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519，被控襲擊警務人員，以及一項普通襲擊的交替控罪。被告否認兩罪。

上班途中見人跳閘嘗試截停

高級警員俞樹生供稱，他兩度延期退休，並駐守水警南部門，當天中午他到香港仔上班途中在銅鑼灣站出閘時，見到一名約20歲男子雙手按着閘機，屈腳跳閘。俞遂拍他肩問該男子為何跳閘，該男子沒有理會向前跑。俞就抱他，惟他大力掙扎，並往F出口跑。

曾叫有人非禮望途人協助

俞追截時大叫「有人非禮」，想引人注意及幫忙截停跳閘男子，一名男途人在行人電梯盡處截停跳閘男，俞上前控制跳閘男時說：「我係警察，頭先你跳閘，無比錢。」惟該男子推俞的胸口，俞因擔心他傷害他人，遂從腰間取出獲警方分配的警棍，並用棍越過他胸口拉近二人，這時俞感到背部被打一至兩下，他一度縮手，跳閘男乘機逃走，俞回頭見一名鴨舌帽外籍男子在身後。

被告與事主及當日事件發生的經過。(詳看下圖)

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追問多次才想到外籍男的問題

跳閘男逃去後，俞見鴨舌帽外籍男及另一人在電梯附近理論，俞懷疑鴨舌帽男曾打他，問外籍男做甚麼，外籍男反問：「Are you popo?」俞答：「No」。對方再問多一遍，俞想到他可能問他是否警察，遂回答：「Yes」。

指被告伸手搶其警棍

這時另一藍衣外籍男子（即被告）伸手搶走俞左手上的警棍，俞退後並伸長警棍戒備，他欲問被告為何要搶警棍，未問到被告就以雙手再搶，俞隨即雙手握緊警棍，當時二人中間隔着欄桿，被告用力將俞拉到欄桿另一邊，令他面朝天跌在地。被告用左腳踩俞胸口，右手打他左臉近太陽穴2至3次。期間俞表示是警察，他站起身左腳續踩俞腹部。

多人圍觀被罵死黑警

俞在地上遭被告問是否警察時，道「Yes, police」，但他沒有出示委任證，稱因雙方仍在爭警棍，擔心鬆開手有機會受襲，他叫被告先放手「Leave the hand」不果。當時有20多人圍觀，並有人罵他「死黑警」，指他亂用警棍打人等。俞稱當時無空出的手，被告建議同時擺低警棍，俞堅持他要先放手。軍裝警員到場後，俞、被告及一名市民被帶到警務室。

俞隨後到律敦治醫院求診，左肩和左大腿有傷勢，並感痛楚，他估計是糾纏間撞到欄桿致傷。

案件編號：ESCC2692/2019