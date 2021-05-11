六旬婦拒向警出示身份證　被控阻礙公職人員　准自簽守行為撤控

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-11 12:07

去年9月6日的「九龍大遊行」發生警民衝突，近300人被捕，一名六旬婦人涉嫌拒向警員出示身份證，事隔約半年後被控阻礙公職人員罪。案件今（11日）在西九龍裁判法院再訊，被告願意以2,000元簽保守行為2年，控方亦撤銷其控罪。

女被告張佩蘭（69 歲，退休人士），被指於2020年9月6日在旺角信和中心地下外，阻礙獲合法授權執行公務的公職人員，即女警25812、警員20578及警署警長53531執行公務。

案情指，當日有人就831太子站事件，發起九龍區遊行，警員於下午約4時在信和中心外截查包括被告在內的8男12女，命令他們站立列隊。被告嘗試越過防線，警員懷疑她背囊藏有尖銳物，要求她配合及查她的身份證。惟她拒絕出示並情緒激動，在警告下自稱無帶身份證，又將身份證放在胸前及大叫，擾攘一會兒後，警員為被告鎖上手銹，警員制服她後並查其身份證。她其後向警員承認控罪，因趕時間，一時衝動犯案。

控方庭上提出被告以2,000元自簽保守行為2年，撤銷控罪，被告同意，主任裁判官徐綺薇特別提醒她期間不可再犯阻礙公職人員罪，堂費1,000元另於保釋金內扣除。

案件編號：WKCC815/2021