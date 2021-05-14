毋懼航空業低迷　IVE女生做實習生如中獎　立志當飛機維修工程師

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-14 08:00

新冠肺炎疫情背景下，全球出入境限制收緊，航空業大受打擊，不少從業者收入大跌甚至失業。就讀IVE飛機維修工程高級文憑的楊蔚藍卻沒有因此心灰意冷，去年九月獲「太古飛躍翱翔工作體驗計劃」安排，於香港飛機工程有限公司實習，將過往的理論付諸於實踐。實習期間，實習生們可獲安排進入不同飛機內部參觀，而她則曾有幸進入貨機，形容像是「中大獎」，感到興奮。 楊蔚藍表示雖然疫情影響航空業，但仍對未來投身飛機工程行業有熱忱，希望自己在IVE畢業後可以繼續升學，裝備自己。

自幼搭乘飛機旅行，楊蔚藍對飛機如何飛上天也充滿了好奇。圖為楊參加實習計劃。（張浩維攝）

《衝上雲霄》引對航空業憧憬：想自己整好架飛機

自幼搭乘飛機旅行，楊蔚藍對飛機如何飛上天也充滿了好奇，電視劇《衝上雲霄》也讓她對飛機維修充滿了憧憬，她說飛機精密，維修時打開蓋後維修像是做手術一般，「好想可以自己整好架機。」

抱著這份熱情，楊蔚藍選擇了修讀IVE飛機維修工程高級文憑課程，也獲得了家長的支持，「觀念上有人覺得女仔應該從事文職工作，但我唔鐘意成日坐喺度。」

楊蔚藍說大多數時候是進入客機參觀，有一次竟然有機會進入一架大貨機內部參觀，「好似中獎咁，貨機內部就像一個隧道一樣，好震撼。」（張浩維攝）

實習獲參觀貨機：好似中獎

獲「太古飛躍翱翔工作體驗計劃」安排，去年九月起楊蔚藍於香港飛機工程有限公司實習，她指公司導師耐心教導，工作認真專業，亦給她機會把於IVE學到的工程知識和技能，包括飛機結構、飛機飛行力學、機械及航電等系統運作、部件構造及維修等學以致用。

實習中最令人興奮的是可以進入正在維修檢查的飛機，從內部了解飛機的架構。楊蔚藍說大多數時候是進入客機參觀，有一次竟然有機會進入一架大貨機內部參觀，「好似中獎咁，貨機內部就像一個隧道一樣，好震撼。」

對香港航空業有信心 疫下實習生數量大增

航空業不景氣，楊蔚藍卻沒有心灰意冷，透過實習計劃反而更加堅定了自己要投身航空維修業的決心。她表示，畢竟後會考慮進修澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀應用科學學士（航空）學位，將來仍計劃在香港就業，她說無論是大灣區航空、還是機場三跑，都證明了香港航空業仍有潛力。

疫情下，參加是次實習計劃的學生大增，從過往的30、40人增至82人。港機工程有限公司考試及見習學員計劃助理經理劉偉基表示，比起學校的理論學習，實習更多是實際的經驗，會教導實習生安全守則、亦會讓實習生進入不同飛機參觀。

航空業不景氣，楊蔚藍卻沒有心灰意冷，透過實習計劃反而更加堅定了自己要投身航空維修業的決心。張浩維攝）

零經驗前往酒店實習獲鼓勵：由零開始未必是壞事

「太古飛躍翱翔工作體驗計劃」亦有酒店業的項目，就讀IVE國際酒店管理及智能服務高級文憑學生羅俊傑從去年起便獲安排一星期兩天於太古集團酒店「奕居」實習。從酒店的餐飲、前台到房務部，他透過日常與客人的接觸，提升了他在職場上的溝通和語言能力。

羅俊傑過往沒有房務打掃的經驗，一開始十分擔心自己的表現，不過奕居助理客務關係總監、兼任實習生導師的馬浩賢卻鼓勵他，由零開始未必是壞事，且「奕居」服務十分有特色，起點更高，不失為一個學習的好場所。

體驗計劃重實踐 太古集團：裝備年輕人是一件長遠的事

太古集團公益事務總監陳婷婷表示，太古飛躍翱翔工作體驗計劃於2020/21學年啟動，在三個學年內透過工作實習、奬學金、講座等，讓約1,200高級文憑學生受惠。她說，三年的先導計劃將提升學生職場學習及訓練單元、加強專業經驗分享交流、前往內地及海外拓展技術訓練的眼界，她指比起一紙文憑來說，實際的經驗亦十分重要。

陳婷婷說，計劃主要對象是就讀工程、航空物流及服務以及酒店相關科目的學生。她承認，疫情下的確有不少行業受到衝擊，包括集團下一些業務，但是相信疫情有一日終會過去，裝備年輕人是一件長遠的事情。