大S丈夫汪小菲惹官非　涉誇大財務資料　遭買家入稟禁處理2.7億元

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-06 19:04

台灣藝人徐熙媛（大S）的奶奶張蘭，出售一餐飲業公司的股份時，與買家對簿公堂，張蘭的兒子汪子菲在處理交易時，亦被指提供誇大的財務資料，令買家支付2.86億美元（約22.2億港元）作出收購。買家昨(5日)入稟高院，指涉交易的至少3600萬美元（約2.7億港元）落入了汪的戶口，買家因而向法庭申請禁令，禁制汪處理涉款並向買家作出賠償。

原告為La Dolce Vita Dining Company Limited及La Dolce Vita Fine dining Group Holdings Limited，被告為汪小菲。張蘭為餐飲集團俏江南創辦人。

汪是俏江南管理層

原告在入稟狀指，於2013年12月從張蘭和她控制的兩間公司手上，購入俏江南餐廳的股份。而張蘭的兒子汪小菲，在2013年11月11月前，為俏江南的管理層。

曾向原告提供俏江南財務資料

原告指，汪小菲等在收購前向原告提供俏江南多項財務資料，包括經審核賬目。此外，汪小菲亦在收購前，向原告表示涉案財務資料為真確和準確。他又指，俏江南在在飲食業屬領導地位，並有很大的增長空間。

部份收購費用落入汪戶口

原告因汪小菲的陳述而作出收購，並支付2.86億美元（約22.2億港元），其中至少3600萬美元（約2.7億港元），最終轉入汪小菲的戶口。

惟原告其後發現，該些財務資料屬虛假或誇大。原告要求法庭頒令，禁制汪小菲處理涉款，以及把涉款歸還予原告。此外，汪小菲亦需向賠償原告的損失。

案件編號：HCA1016/2021

台灣女星徐熙媛與內地商人汪小菲結婚多年。(詳看下圖)