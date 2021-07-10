新冠肺炎・最新｜初步確診少於5宗　無社區個案進入第9日

撰文： 李恩慈 鍾妍 鄭翠碧 蕭曉慈 馬煒傑 最後更新日期： 2021-07-10 09:14

新冠肺炎疫持續平穩，衞生防護中心公布，周五（9日）新增1宗輸入個案，18歲男患者由荷蘭抵港，本地維持「零確診」。初步確診少於5宗。自一名檢疫酒店清潔女工在7月1日檢測呈陽性後，列為輸入相關個案，至今日（10日）本地連續9日未有社區個案。 此外，高逸華軒一位住戶驗出對病毒呈陽性。中心證實，該個案為懷疑復陽外地個案，是哈薩克斯坦駐港總領事館職員，本月5日抵港，兩日後（7日）接受檢測時初步結果呈陽性，但再覆檢後結果為不確定，之後於醫院檢測為陰性。

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▼7月9日強制檢測名單▼

新冠疫苗｜劉宇隆：如接種率高達八成 變種病毒不會在港落地生根

【09:14】本港受變種病毒侵襲的危機未除，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（10日）在電台節目表示，如果疫苗接種率高至八成，達到群體免疫，相信變種病毒不能在香港落地生根，呼籲市民打針。



他又指，港大正開展病童接種計劃，今天起一些已接受腎臟移植、癌症治療的病童會接種疫苗，研究他們需否打第三針加強劑。

強制檢測｜染變種病毒機場地勤及清潔工曾到9處所 需最遲周日覆檢

【00:01】食物及衞生局昨（9日）晚公布強制檢測公告，共有10處上榜，當中9處屬再次檢測地點，為確診並帶Delta變種病毒機場地勤和檢疫酒店清潔工人所到之處。任何人士曾在指定日期在場，須於7月11日（下周日）或之前接受檢測。

另外，西營盤仁濟醫院郭子樑幼稚園／幼兒中心爆發上呼吸道感染或流感。任何在6月26日至7月9日期間曾身處該校超過2小時的人士，須於7月11日或之前接受檢測。

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