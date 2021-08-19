葵青警區掃工廈無牌酒吧、派對房間　逾半年輕人消遣　邀社工支援

疫情兩年改變很多常態。葵青區有無牌酒吧及派對房間，藉工廈保安設施簡陋及隱蔽度高，違防疫規定營運吸客。葵青警區在8次巡查工廈行動中，共向192人發違限聚令告票，當中逾60%為24歲以下年輕人。

警方指，留意到以往在戶外流連的「街童」，近年趨「轉場」到工廈，調查中發現有背景人士藉該類場所招攬年輕人「搵快錢」，如給予500元酬金去淋紅油等，憂成結識非法分子的新平台。警方界定為「高危場所」，今年4月起與香港青年協會合作，如行動中發現消遣的年輕人，會安排社工提供實地支援等，至今已轉介101宗個案，當中95%願意接受社工協助。



葵青警區反三合會行動組督察陳尚澧（右二）表示，留意到以往在戶外流連的「街童」，近年趨「轉場」到工廈。（鄭秋玲攝）

工廈場所私隱度高 吸引街童「上樓」消遣

葵青警區反三合會行動組督察陳尚澧表示，葵青警區有210幢工廈，佔全港工廈的12%，由於租金低廉，千多平方呎的場地月租萬多元至二萬元，加上地方隱蔽、保安設施簡陋，成違法溫床，今年首8個月共拘捕87人涉及工廈違法活動，大部份涉盜竊及藏毒，當中15名被捕人士屬25歲以下，有9人涉及毒品。

陳尚澧表示，留意到以往在球場、遊樂場、網吧流連的街童近年趨向室內消遣，尤其是工廈內的無牌酒吧及派對房間，有關場所裝修奢華及私隱度高，門面不設招牌，靠朋友介紹入場，並趁市面持牌酒吧因疫情停運，違規延長營業時間吸引顧客。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼



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葵青警區掃蕩8次 票控117名年輕人違限聚令

葵青警區今年1月至8月期間，8次行動共巡查6間無牌酒吧及2間派對房間，共有192人因違反限聚令遭發告票，當中逾半、117人屬24歲以下年輕人，有7名酒吧負責人被捕。警方調查中，發現有背景人士藉有關場所招攬年輕人「搵快錢」，如給予500元酬金去淋紅油等，憂成結識非法分子的新平台，警方界定為「高危場所」。

夥青協及早介入 向年輕人提供「即時實地支援」

故此警方由4月起邀香港青年協會推出高危青少年及早介入合作計劃，如在巡查行動中發現消遣的24歲以下的年輕人，將安排社工提供「即時實地支援」，包括在警署的獨立房間內作單對單輔導及危機評估，視乎迫切程度，亦能以「傳真轉介」方式向青協提交書面申請。

左起︰青協工作幹事林振華、青協單位主任李少翠、偵緝督察陳尚澧及青協工作幹事胡嘉燕介紹介入服務計劃。（鄭秋玲攝）

青協：不少人「傻豬豬」跟朋友上樓而不知危機

香港青年協會青年違法防治中心單位主任李少翠表示，4月至今從中獲轉介101宗個案，為67男、34女，當中96人願意接受服務，最多是18歲至19歲佔43%，15至17歲的未成年青年亦佔12%，另當中有15位不在葵涌區生活的個案，已再轉介到居住區的外展社工。

青協分享部份個案，包括一名15歲女中學生，因天氣炎熱，由流連街道「轉場」到樓上無牌酒吧，其趕往警署的單親父憂心忡忡，由實地支援的社工調和雙方情緒；另有一名18歲學生由朋友帶往無牌酒吧，事後才驚悉有關場所有捲毒品案風險，在社工介入下檢討自己的交朋結友心態。

李少翠表示，願意接受該計劃社工服務的人數比例高，個案的共通點均從未有社工跟進，不少都是「傻豬豬」就跟朋友上樓消遣，不知有關場所暗藏危機。他認為有關合作計劃，可幫助接觸、及早介入更多隱藏的有需要個案。