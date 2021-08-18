校園天地｜香港本土的「另類」遊學經歷

樂善堂楊葛小琳中學的同學，在本年度參加了土木工程拓展署舉辦的暑期遊學團。此次活動旨在參觀香港正在開展的發展項目和基礎建設，了解土木工程拓展署的工作範疇，讓學生理解香港將成為宜居城市的重要性。



（樂善堂楊葛小琳中學提供）

不少人認為香港的樓宇密集，色澤陰沉，儼然一個「石屎森林」，使這片土地的市民感到生活窒息。可是，隨著社會逐漸強調建設「宜居城市」，政府也會為新落成的發展項目加添人文、環境保育的元素，力求創建安全、綠化及可持續發展的環境。

首項活動是參觀將軍澳填料庫，平時大家熟悉的只是將軍澳堆填區，但政府為推廣環保，鼓勵將可重用建築物料分開，故在將軍澳填料庫收集廖惰性廢料，並利用先進的人工智能進行全面監測及操作，令學生大開眼界。

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活動的另一項行程是參觀將軍澳的跨灣連接路。鑒於將軍澳多個屋苑落成，預期將軍澳市中心和環保大道一帶的交通，難以負荷急速的人口增長，所以有必要在毗鄰康城站的海灣上，興建一座直通調景嶺和將軍澳市中心的大橋，從而抒緩將軍澳的交通情況。土木工程拓展署的職員帶領學校老師和全體學生，乘坐渡輪觀察大橋的興建過程和特色，從橋的兩旁下方仰望，能夠近距離欣賞雙拱鋼橋的外觀設計，呈現出代表「無限」的數學符號，與將軍澳這個充滿生機的市鎮互相呼應，印證香港社區建設的蓬勃發展。

（樂善堂楊葛小琳中學提供）

之後，另一項重頭戲便是參觀塱原自然生態公園。可能有人會問，塱原是香港的濕地，與土木工程拓展署有什麼關係呢？原來當政府發展古洞北／粉嶺北新發展區時，也同時重視新界北的生態價值。塱原蘊含多種稀有的生物，例如盧文氏樹蛙、彩鷸、黑臉琵鷺等等，而且塱原是本港現存最完整的淡水濕地，種植了西洋菜田、通菜田。土拓署會把部分旱田和荒廢的農地修復成濕地生境，改善塱原的灌溉水道，讓整個塱原增加約8公頃的濕地。此行程讓學生能夠理解到在基礎設施建設的過程中，如何取得經濟發展和環境保育的平衡，即使政府要在附近興建基礎設施，也同樣能夠兼顧生物多樣性的價值。

經濟、社會和環境都是構成宜居城市的重要指標，令本校的學生深信，未來的香港必是生氣盎然的。

（內容由樂善堂楊葛小琳中學提供）

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