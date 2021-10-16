資深傳媒人江迅猝逝　仁濟醫院：病因不明　轉交死因裁判官

本港時事雜誌《亞洲週刊》副總編輯江迅上周末因發燒，入院荃灣仁濟醫院後未能找出病因，翌日出院後再感不適送院，於本周三（13日）下午逝世，終年74歲。



家屬對死因及治療經過提出疑問，事件引起輿論要求檢討本港公立醫院服務，包括醫護人手不足問題。荃灣仁濟醫院昨（15日）回應稱，醫療團隊已在過程中盡力救治，期間未能找出發燒源頭，已將個案轉交死因裁判官跟進，以確定死因。



江迅離世前在荃灣仁濟醫院治療留院，家屬質疑醫療失誤。（資料圖片）

家屬指江迅病房內痛不欲生24小時

據《亞洲週刊》表示，江迅於10月8日還上班，一切正常。但周末在家感到顫抖與發燒，本周日（10日）送醫，並沒檢查出問題，翌日（11日）退燒後出院，當晚再感不適送院。《文匯報》及《大公報》引述家屬表示，他在病房內痛不欲生24小時，12小時後才有主診醫生看診；離世後也無人解釋死因，質疑醫療失誤。

一眾時事評論員昨致信行政長官林鄭月娥，促對江迅死因啟動全面調查；同時呼籲立法會成立專責事務委員會或獨立調查委員會，檢討公立醫院的服務與運作。參與聯署的包括阮紀宏、潘麗瓊、劉瀾昌、何漢權、馮煒光、周八駿、屈穎妍、陳莊勤、甘煥騰、陳祖光、雷鼎鳴、盧業樑、陳建強、楊志剛。

江迅去世引起媒體圈及政圈關注，文匯報引述家屬質疑醫療失誤。（FB截圖）

仁濟醫院：多次抽血驗尿未能找出發燒源頭

仁濟醫院發言人昨晚（15日）回覆傳媒指，當天已經安排醫護團隊與江迅家屬會面，並詳細解釋治療經過。

院方表示，病人於周二（12日）凌晨零時，再次因發燒到急症室求診，急症科醫生檢查後隨即安排病人入院。當值醫生於凌晨約2時半，再次診視病人，並為病人安排抽血、尿液化驗、X光及心電圖等檢查，以協助診斷其發燒原因，病人獲處方藥物治療，期間護士一直監察及向醫生報告病人情況。

當值醫生在早上約6時及9時分別再次診視病人，並安排病人再次抽血、尿液化驗及心電圖等檢查，護士亦於早上約9時於病房門外向家屬簡述病人的病情。醫護團隊其後發現病人的情況於當日中午並沒有改善，於是安排深切治療部醫生診視病人，並於當日下午致電病人家屬報告病人的情況；於晚上病人仍感腹痛，遂安排外科醫生診視病人及安排電腦掃描檢查。

周三凌晨轉往深切治療部病房 下午不治

院方指病人情況在周三（13日）凌晨時份突然惡化，醫護團隊在通知病人家屬後，於凌晨約2時將病人轉往深切治療部病房繼續密切監察及治療，並於早上與家屬再次見面及講解病人的病情，家屬其後亦獲安排在有玻璃間隔的房間探視病人，惟病人的病情持續惡化，於當日下午約2時離世。

院方續稱，醫護團隊在病人留院期間已進行多項不同化驗及檢查，但尚未能確切找出發燒源頭，由於病人的病情急速惡化離世，已將個案轉交死因裁判官跟進，以確定死因，院方會全力配合死因裁判官的調查。院方強調已檢視病人的治療紀錄，認為醫療團隊已在過程中盡力救治病人，並已為病人提供相應的檢查及治療。

醫院希望家屬理解，在疫情期間，為減低病人、家屬及醫護人員的感染風險，未能如疫情之前安排家屬面對面探視病人，會檢視加強病人家屬與醫護人員溝通的方法。