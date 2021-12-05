調查指市民揀復必泰比率10個月增五成　港人願與病毒共存

政府早前宣布開始接種第三劑新冠疫苗計劃，香港醫院藥劑師學會早前透過香港民意研究所，展開網上問卷調查，結果發現，有七成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮。另外，該會今年初在疫苗接種計劃展開前，曾以問卷調查了解市民對疫苗的取態，當時54%表示首選復必泰疫苗；不過相隔10個月後，今次調查顯示，選打復必泰的人士大增至86%，只有3%人揀選科興疫苗。

此外，在未打針的受訪人士中，有47%表示不會接種，24%表示未決定，21%指遲早會接種，但未計劃何時打針。



香港醫院藥劑師學會今年10月至11月，透過香港民意研究所展開網上問卷調查，了解港人對新冠疫苗加強劑的接種意願，共收集得5,644個成功回應，當中61%已接種疫苗，其餘39%未曾打針。在未打針的人士中，有47%表示不會接種，24%表示未決定，21%指遲早會接種，但未計劃何時打針。其餘受訪者有約5%已計劃打針，有約3%表不知道或很難說。

另外，今年1月初，學會在疫苗接種計劃開始前展開問卷調查，在596名於問卷填選疫苗生產商中，54%揀選復必泰，28%選科興，13%揀阿斯利康。不過到是次調查，在已接種、打算接種的4,605名受訪者中，有86%表示選擇復必泰，即10個月內增加五成，惟僅有3%人選擇科興。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，有七成人表示「新冠疫苗的有效率」為他們選擇疫苗時的主要考慮，其次則為「新冠疫苗獲哪些國際認可」（62％）及「生產新冠疫苗的地方（55％）。他相信，相關原因或是市民揀選復必泰的原因。

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不過根據衞生署的數字，接種復必泰疫苗的比例為63.5%，與調查結果有差距。林緯遜解釋，問卷是問及受訪者當下的想法，部份本身接種科興的市民，現時可能想轉打復必泰，又或如可重新揀選，會揀打復必泰。他表示，部份人初時以為，復必泰的副作用嚴重，但原來較常見的只是紅腫，隨着資訊愈來愈多，市民的選擇會有不同。

港人願與病毒共存

另外，調查亦提及對未來一段時間要與病毒共存的看法。在愈高分代表愈同意的評分中，結果中位數為8.1分﹙10分為滿﹚。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，結果反映港人對未來需與病毒共存的接受程度很高，在近兩年的疫情下，不少人已感厭倦，經濟亦受到打擊，因此情願與病毒共存。

崔俊明：接種疫苗或變恆常化

另外，變種病毒Omicron威脅全球，崔俊明表示，日後疫苗接種可能恆常化，或者每年接種一次。他續指，調查顯示，九成人認為政府應安排方便的接種地點，納入恆常接種計劃的安排，其中首三選項為社區疫苗接種中心﹙72%﹚、私家診所﹙62%﹚、地區康健中心﹙61%﹚。他又指逾九成受訪者認同，市民應可自行選擇哪一款疫苗、政府應定期檢討疫苗採購名單。

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，港人對未來需與病毒共存的接受程度很高（黃偉倫攝）

崔俊明建議，假如日後接種疫苗恆常化，政府可定期檢視各款疫苗的數據及成效，並以其有效率為優先選擇的準則；同時安排方便的接種地點，例如地區康健中心，並提供多種疫苗讓市民自由選擇。他舉例指，以滅活技術而言，國藥疫苗的有效率較科興高。不過他又稱，同一技術平台的疫苗，毋須要多款，例如與復必泰同屬mRNA的莫德納疫苗，效果與復必泰「平起平坐」，於外國十分流行，但毋須刻意引入。

他又稱，藥劑師可協助初步評估市民是否適台接種，處理市民接種後的不適等，有助減輕恆常接種計劃推行後的醫療人手壓力。