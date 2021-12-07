中大研究團隊研發金納米顆粒治銀屑病　價錢如藥膏不含類固醇

銀屑病為免疫系統引發的慢性皮膚，影響患者外觀，亦會痕癢不適。惟現時治療銀屑病的藥膏含類固醇，亦有副作用，若選用生物製劑治療則價格高昂。

中大研究團隊成功研發一款新型金納米顆粒，相信可有效改善銀屑病患者情況，而成本便宜，價錢亦可貼近藥膏，亦不含類固醇。研究團隊稱，現時新技術只在小鼠身上測試，預計最快明年初可進行第一期臨牀測試，亦有望可在濕疹病人身上使用。



銀屑病俗稱牛皮癬，為免疫系統引發的皮膚炎症，患者會痕癢、灼熱，亦因影響外觀，情緒亦會受影響。現時患者主要使用含類固醇的藥膏，或利用較昂貴的生物製劑抑制症狀。

中大生物醫學工程學系團隊，研發出新型金納米顆粒，直徑僅3納米的「金納米」呈紅色，過去已證實可抗炎，但金納米遇上汗水時會變大，無法進入表皮層。團隊透過將金納米，包在十八烷基鏈修飾的聚乙二醇外殼內，促進金納米進入表皮內的角質形成細胞，抑制表皮過度增生和炎症基因。

中大生物醫學工程學系副教授蔡宗衡說，早於4年前已發現金納米可進入皮膚細胞，至今年才能證明在小鼠上的應用，終有機會推出。（鍾妍攝）

中大生物醫學工程學系副教授蔡宗衡說，將新型金納米顆粒與生理鹽水混合，再以紗布沾上後，試過局部應用於患銀屑病的小鼠皮膚上，結果顆粒順利穿過因銀屑病增厚的角質層斑塊，進入表皮內的角質形成細胞。研究結果亦顯示，小鼠角質層增生較沒有使用金納米的位置下跌約5成，與銀屑病病發有關的白細胞介素-17亦可抑制，有效預防出現銀屑病。

蔡續說，實驗是以藥物誘發小鼠出現銀屑病，暫未能證明金納米顆粒可否根治銀屑病。他又說，研究後曾檢查小鼠身體，腎功能和肝功能正常，各器官重量亦沒有改變，停用藥後4周，身體亦無驗出殘餘金成份。他指，類固醇會令皮膚細胞萎縮，即使減少脫皮但皮膚會出現皺紋，而金納米則沒有出現此副作用。

有份參與研究的中大生物醫學工程學系博士生韓瑞芳指，每次以金納米顆粒塗抹小鼠的成本約1美元（即約7.8港元），要每日抹一次。她亦指，曾把金納米顆粒混入潤手霜，令顆粒滲入血液，故認為混合生理鹽水最為適宜。

何先生（右一）14年前患上銀屑病，生活大受影響。（鍾妍攝）

銀屑病患者︰生物製劑貴 形容以錢「買健康」

何先生患銀屑病14年，全身除頭和頸外，九成皮膚都受影響，為掩蓋皮膚，即使夏天亦會穿上羽絨，最嚴重時「行都行唔到」。症狀亦影響何先生睡眠，試過一星期只睡8小時，情緒及工作都大受影響，任職司機的他，更要曾因病況請假不能工作。他4年前開始用生物製劑，每6個月要打兩針，在政府資助下每次治療仍要花費8,600元，坦言以錢「買健康」對經濟有壓力，若新藥價錢較便宜會盡量使用。

蔡宗衡預計，明年初可開始進行第一期臨床試驗，期望可以盡快推出市面，料價錢較生物製劑便宜許多，或與藥膏相約，亦期望應用可推廣至濕疹病人。