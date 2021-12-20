新冠肺炎．最新｜政府收緊外防輸入措施　英返港須竹篙灣檢疫4天

衞生防護中心公布今日（20日）新增7宗確診個案，全為輸入個案，當中6宗涉變種病毒，至今本港個案累計12,534宗。同時，十二月十八日及十二月十九日公布的5宗輸入個案，經化驗後確認為Omicron病毒感染，涉四女一男，年齡介乎26至77歲，令本港累計Omicron個案增至19宗。

因應國泰航空營運於十二月十九日由美國紐約飛抵香港的航班CX845有3名乘客確診，衞生署禁止國泰航空營運客機在十二月二十日至一月二日期間從紐約着陸香港。

康文署宣布，因應疫情最新情況，明年農曆新年煙花匯演將會取消，為連續第3年港人過沒煙花的農曆年。

食物及衞生局今日（20日）宣布，由於大埔太和體育館社區檢測中心正進行與懷疑被爆竊有關的調查，故現時暫停服務。需要進行2019冠狀病毒病核酸檢測的市民可前往其他社區檢測中心或流動採樣站接受檢測。

食衞局稱，今早接獲通知，大埔太和體育館社區檢測中心懷疑昨日（19日）晚上發生爆竊事件，警方現正進行調查。事件中有檢測相關的物資被盜，當中包括登記時所用的電腦。食衞局發言人強調，失竊電腦用作網絡存取資料，一般情况下無須儲存任何個人資料，亦設有保安措施，防範未經授權人士開啓電腦或連接相關網絡下載資料。



▼12月16日祥興大廈封區強檢▼



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【18:46】政府今日公布，鑑於全球疫情因Omicron變異病毒株急速惡化，將採取一系列措施以進一步加強「外防輸入」，包括：

（1）由即日起收緊航班「熔斷機制」，除原有熔斷條件外，如一條航線七天內有四名或以上乘客抵港時確診，該航線須熔斷14天；

（2）由12月24日起，所有地區來港人士登機來港前須進行的核酸檢測，採樣時限由72小時縮短至48小時；及

（3）由12月21日起從「加強監測A組地區」抵港人士抵港首四天須在檢疫中心強制檢疫，抵港首七天須每天接受檢測，其後檢疫期間須隔天接受檢測。

此外，因應全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，政府將由12月21日凌晨零時起對曾逗留英國（現時為A組指明地區）的抵港人士實施「加強監測A組地區」措施，以及由12月23日凌晨零時起指明秘魯為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

通關︱澳門公布與香港通關三要求 需網上報名先取得名額

【10:55】本港與內地免檢疫通關料將實行，澳門社會文化司司長歐陽瑜今日（20日）表示，中港通關後，澳門也會與香港放寬通關，但須符合三個條件，包括接種兩劑疫苗已滿14日、核酸檢測呈陰性，以及透過先到先得取得名額；一旦出現高風險地區將會熔斷。

被問及港澳放寬通關限制日程時，歐陽瑜透露當內地與香港放寬通關，澳門同時有望與香港通關。（資料圖片）

▼12月20日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜兩港人回港初確診 潛伏期到訪地方上榜 包括馬會會所

【01:20】政府周日（19日）晚上公布強制檢測，新增13處場所上榜，包括沙田馬會會所二樓的銀袋咖啡室、三樓的凱旋廳、旺角郎豪坊的美食廣場等。衞生防護中心回覆表示，正調查兩宗初步確診個案，他們潛伏期都在港逗留，返港後病毒檢測驗出陽性，暫列輸入個案。

其中一名男子居於青衣藍澄灣1座，從波蘭及德國於12月18日返港；另一人為54歲女子，居於大埔太湖山莊18A座，她在12月16日離港往美國，同月19日就回到香港。二人均曾接種兩劑新冠疫苗。

昨日總覽：新冠肺炎．12.19｜Omicron流入社區 專家倡觀察14日才通關

新冠肺炎｜增8輸入個案 意大利抵港機員、印度男外傭帶變種病毒

Omicron｜中港同現流入社區個案 許樹昌：穩陣就觀察14日先通關

Omicron｜消息：疫苗接種中心1月起回復每周七日朝8晚8運作

▼港康碼申請綠碼8步驟一覽▼



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▼香港健康碼推出 為通關作準備▼



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▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼

