新冠肺炎．最新｜國泰機員美國抵港確診　拒牙買加三國非港人入境

衞生防護中心公布今日（26日）新增9宗確診個案，至今本港個案累計12 590宗。新增個案均為輸入個案，涉及三男六女，年齡介乎19至57歲，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘三宗的變異病毒株檢測結果待定，

其中一名新個案的46歲男病人為本地機組人員，居於東涌昇薈三座。他曾於十二月十九日及二十日病毒檢測，結果陰性，並於十二月二十二日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於十二月二十五日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣採結果呈陽性。

他沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量高，並確認帶有N501Y變異病毒株。他於香港接種了三劑復必泰疫苗，為審慎起見，他潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測。



【17:45】政府公布，按全球最新疫情發展，將於12月29日凌晨零時起，指明阿爾巴尼亞、牙買加和北馬其頓為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

發言人指，因應阿爾巴尼亞、牙買加和北馬其頓確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

▼12月25日強制檢測名單▼



通關無期｜田北辰指本港防控留兩尾巴致廣東省憂慮 籲堵機場漏洞

【16:45】實政圓桌立法會議員田北辰今日向《香港01》表示，本港近日接連有Omicron輸入個案確令廣東省憂慮，本港目前必須處理好疫情防控措施留下的「兩條尾巴」、即機組人員檢疫安排及機場管理漏洞，以減本地爆發風險。田北辰又建議有需要北上的市民必須接種第三劑疫苗，增加內地對香港防控信心。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，何時通關視乎社區有否出現廣泛傳播，相信兩地仍需時觀望疫情發展，再決定通關日子，而本港必須設法降低外來輸入個案頻率，甚至禁止高風險地區人士來港，實施地區性熔斷而非單單航班熔斷，減低香港風險。

通關無期｜深圳灣口岸現北上檢疫等過年長龍 人龍倒灌香港出境區

【16:05】本港出現首宗無外遊Omicron個案，北上免檢疫通關無期。農曆新年將至，大批欲北上過農曆年的港人，近日開始北上，以便進行21日隔離檢疫，今日深圳灣口岸大排長龍，人潮由深圳管制區倒灌至香港出境區。

據了解，由於大批港人打算回內地度過農曆新年，為趕及完成21日檢疫隔離期，趁近日趕過關回大陸，但同時內地也加強檢查核酸檢測。《香港01》記者現場直擊，在深圳灣內地入境管制區的排隊人龍，倒灌至香港出境管制區，現場入境處人員更指可能要輪候3至4小時以上才能過關，不少人更因大疲累而需要席地而坐。

增9宗輸入個案 國泰機組人員疑染Omicron 上月已打齊三針

【15:06】衞生防護中心公布今日新增9宗確診個案，至今本港個案累計12 590宗。新增個案均為輸入個案，涉及三男六女，年齡介乎19至57歲，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘三宗的變異病毒株檢測結果待定，

其中一名新個案的46歲男病人為本地機組人員，居於東涌昇薈三座。他曾於十二月十九日及二十日病毒檢測，結果陰性，並於十二月二十二日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於十二月二十五日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣採結果呈陽性。

他沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量高，並確認帶有N501Y變異病毒株。他於香港接種三劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

任何在12月8日至12月25日期間曾身處東涌昇薈3座超過兩小時的人士需強制檢測。（資料圖片）

Omicron｜陳肇始指長假期輸入個案升 促機場員工等盡快打第三針

【09:10】食物及衞生局局長陳肇始發表網誌指，全球Omicron確診個案快速上升，由於Omicron病毒株在全球擴散速度極快，隨着聖誕及新年假期入境人數增加，輸入香港個案亦不斷上升。她表示，港府已經採取最高規格的防疫措施，致力防止該變異病毒株流入本地社區，因應Omicron變異病毒株來勢洶洶，她強烈建議所有高暴露風險的組群，例如機場員工、機組人員和在檢疫酒店工作的員工等要盡快接種第三劑疫苗，保護自己及家人。

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



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強制檢測｜15處上榜 包括海洋公園、逸東邨街市和Apple ifc mall

【01:52】食物及衞生局今日（26日）凌晨刊憲，指因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有15個指明地方被納入強制檢測公告。

▼12.25銅鑼灣水上單車預約爆滿▼



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▼12.25 西九文化區聖誕節氣氛▼



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昨日總覽：增25宗確診 國泰昨7名乘客確診 倫敦抵港所有國泰航班禁飛14日

新冠肺炎｜5名空手道運動員確診 4人疑帶Omicron 包括劉知名

新冠肺炎｜港大葉柏強：疫情令基層兒童現學習障礙等 冀社會支援

強制檢測｜37處上榜 涉體院、海洋公園等 居科大女子上海確診

▼香港空手道代表隊參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼



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▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



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▼12.24平安夜海港城外人潮▼



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▼平安夜12.24西九文化區旅發局聖誕樹人潮▼



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▼「安心出行」轉港康碼共10步驟一覽▼



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▼12月24日冬日美食節開鑼▼

