婦女「壓力性尿失禁」有得醫　手術可顯著改善症狀與生活質素

假如你曾經在大笑、咳嗽、打噴嚏、蹲下或提取重物時出現滲尿的情況，你可能正面臨常見於婦女的「壓力性尿失禁」。儘管尿失禁並不會對生命構成威脅，部分患者卻會因而不敢出遠門，長期使用尿墊或尿片可能衍生衞生問題，甚至出現異味，對患者的自我形象、社交和生活質素造成負面影響，甚至因而患上焦慮症或抑鬱症，情況不容忽視。今次請來泌尿外科專科醫生陳開澤跟大家分享尿失禁的成因、病症及治療方法。



主因乃骨盆底肌肉鬆弛

年約五十歲、曾三度分娩、現任職保安的嚴女士（化名），每天工作巡樓時都受滲尿困擾，需更換兩至三塊尿片。事實上，壓力性尿失禁的確多見於婦女，主因是骨盆底肌肉鬆弛，當腹腔壓力增加，尿液便會不由自主地從尿道滲出。 經陰道分娩的過程有機會創傷或拉鬆骨盆底肌肉，長期咳嗽增加腹腔壓力，導致壓力性尿失禁；年老令骨盆底肌肉鬆弛和肥胖也是風險因素。診斷方面包括詳細詢問病歷和小便習慣，也會要求患者填寫問卷，以評估其尿失禁的嚴重程度，當然還不少得驗尿和全面的臨床身體檢查，以排除其他泌尿科或婦科疾病。

非手術（保守）治療

如有初期症狀，一般會建議患者改變生活方式和進行盆底肌肉訓練，前者包括限制刺激性飲料，如咖啡因和酒精的攝取和保持健康體重，後者則透過肌肉收縮運動來訓練骨盆底肌肉的強度，從而改善骨盆底肌肉鬆弛問題。盆底肌肉訓練可在仰卧、坐下或站立時進行，但重點是必須持之以恆地每天練習，約50％患者可透過盆底肌肉訓練改善壓力性尿失禁的問題。至於無法自行進行盆底肌肉訓練的患者，可利用「體外電磁波骨盆底肌肉治療」的脈衝電磁波來進行被動式刺激和強化骨盆底肌肉，患者只需輕鬆地坐在治療椅上，過程中會感到輕微盆底肌肉收縮，惟此療程需進行十次以上，患者需每週兩次到診所接受治療（每間醫院治療時間和次數不同）。

手術治療

如保守治療成效不彰，便須考慮進行尿控手術來改善生活質素，當中包括陰道懸吊術或尿道中段吊帶術。而尿道中段吊帶術是將吊帶置入尿道中段位置，兩邊尾部可選擇在盆骨的閉孔或盆骨後方穿出，兩者成效相若。這類手術歷史攸久，成效高達九成。患者需接受局部或半身麻醉，手術過程約一小時，大多可即日出院。手術風險包括流血、傷及膀胱、尿道或血管神經線導致腳痛（經盆骨閉孔）和尿瀦留等，惟並不常見。吊帶可選用人工纖維薄膜，但後期有機會出現蝕入尿道或膀胱的風險（約2％至4％）。倘患者擔心此項風險，可選擇恥骨陰道懸吊術，利用自身組織包括腹直肌的筋膜或大腿外側的闊筋膜，但需在肚皮或大腿取大約1.5厘米乘6至8厘米的筋膜吊起尿道，術後痛楚較大，復完時間也較長。

說回嚴女士的個案，她對保守治療反應並不理想，經泌尿科醫生詳細解釋後，決定接受恥骨陰道懸吊術。手術後，滲尿的情況消失，毋須再使用尿片。無論工作、出遠門還是大笑都可隨心所欲，會陰皮膚因被尿液長期刺激而紅腫的情況更加不復見。嚴女士形容，感覺仿如重生。

壓力性尿失禁常被忽視，大部分婦女因感到尷尬而羞於啟齒，或誤以為是年紀大的「正常」生理現象、「無得醫」，故抱著逆來順受的消極心態。在此再次提醒，壓力性尿失禁是可以有效治療的，如出現相關症狀，應及早尋求泌尿科醫生的專業診斷及接受適當的治療，以改善生活質素，重拾美好人生。

陳開澤醫生 泌尿外科專科醫生

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

（資料由香港泌尿外科學會提供）

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。