乳癌基金會主席獲頒傑岀企業家　霍何綺華：爭取全民普及乳癌篩查

香港乳癌基金會主席霍何綺華獲頒「2021年度傑岀專業女性及女企業家」殊榮。霍太領導基金會12年來，近年最佳「成績表」之一，是成功遊說政府展開以風險為本的乳癌篩查先導計劃，她期望日後能發展全民普及乳癌篩查，讓全港女性都能受惠。



▼乳癌基金會主席霍何綺華獲近年活動▼



+ 8

訪問70位乳癌康復者輯錄成書推廣乳健工作

霍何綺華是香港乳癌基金會創會成員之一，2010 年起出任主席，積極投入乳健推廣工作，走進社區提高大眾對乳癌的認識，12年期間基金會的服務不斷壯大，提升乳健檢查服務及患者支援服務，由小型非政府機構逐漸發展為廣獲認受性的專業非牟利慈善組織。 她在 2014年出版乳癌指南書籍《乳癌 100 問》，透過訪問逾 70 位乳癌康復者的心路歷程結集成書，讓更多人認識及關注乳癌。

「傑出專業女性及女企業家」選舉由香港女工商及專業人員聯會舉辦，目的表揚於專業及工商領域擁有卓越領導能力、專業精神的女性領袖。過往得獎者包括在學術、工商及社福界有所建樹的女性領袖。

政府2021年9月展開以風險為本的乳癌篩查先導計劃。（資料圖片）

霍何綺華：愈來愈多人認識乳癌「及早發現、治療關鍵」

霍太衷心感謝香港女工商及專業人員聯會和評審團對其貢獻的肯定，她對乳癌基金會獲不同界別的專業人士認同深感榮幸，很高興愈來愈多人認識乳癌「及早發現、治療關鍵」的重要性，「我們的願望是更多婦女定期接受乳健檢查，關心自己的健康。此外，治療乳癌不單是療癒身體上的創傷，更重要是心理治療。」她表示，不少乳癌患者曾受惠於基金會的服務，能夠改善其生活，「就是我們繼續投入慈善工作的最大動力。」

基金會成功遊說政府，在2021年9月展開以風險為本的乳癌篩查先導計劃，霍太形容是本地乳癌政策的一大里程碑。她期望日後能發展全民普及乳癌篩查，讓全港女性都能受惠。

基金會表示，自2005年成立以來，致力透過乳健教育、患者支援服務及政策倡議，深入社區推動婦女健康，在霍太過去十多年來的帶領下，成功實踐基金會理念，減低乳癌在香港的威脅。基金會向霍太表示衷心祝賀。