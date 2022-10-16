疫情．最新｜連續4日增逾5000宗 死亡率續低水平 危重病人增加
香港確診個案連續4日逾5,000宗水平，今日（16日）達至5,564宗，包括輸入個案385宗，再添5人死亡。輸入個案佔整體個案6.92%；7日平均死亡率0.153%；兩年多以來疫情累計死亡率0.56%。
今日疫情概要：
-增5,564宗確診 ，較昨日微升2.58%，
-輸入個案385宗，佔整體個案6.92%，比昨天（15日）增加23.39%
-新增5人死亡，7日平均死亡率稍升至0.153%%，累計死亡人數10,273
-備受關的BQ.1.1亞系個案沒有增加，維持累計5宗；XBB個案亦沒新增，維持累計55宗
-單日增18名病人危殆或嚴重，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至7.5%，近一個月新高
昨日疫情總覽：
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【16:41】衞生防護中心今日（16日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。新增5,564宗確診，包括385宗輸入個案，增加5名患者死亡。連續四日個案逾5000宗。最新累發現55宗、4宗、1宗及5宗的XBB、BA.2.75.2、BA.4.6及BQ.1.1亞系個案。
此外，Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.1%及93.3%（七天移動平均比例）。
【12:55】多個政府部門今早（16日）到早前被納入強制檢測公告的大角咀浪澄灣8座查核受檢人士的檢測證明。行動共檢查約216人，當中6人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府亦向他們發出了10,000元定額罰款通知書。
行動由公務員事務局聯同旺角警區和衞生署執行，由上午約8時半開始，至上午約11時半結束。
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