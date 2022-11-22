疫情．最新｜單日確診維持高位　本地個案繁殖率持續上升

新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000以下水平，不過港大醫學院「本地個案即時有效繁殖率」升至1.336水平，代表一名患者傳染1.3人，繁殖率仍呈上升趨勢。



到泰國出席APEC會議返港後的特首李家超確診，有輕微發熱，喉嚨痛及有點疲倦，醫生已處方口服藥，今日（22日）的行政會議休會。



昨日疫情概要：



港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.3365，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼11月21日晚 百球迷觀看世界盃英格蘭對戰伊朗賽事▼



+ 13

▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼



+ 18

▼11月20日 泰國旅行團乘搭纜車上昂坪拜大佛▼



+ 13

▼11月20日 泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼



+ 12

▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼



+ 18

▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼

