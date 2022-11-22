疫情．最新｜單日確診維持高位　本地個案繁殖率持續上升

撰文：黃煦緻 歐陽德浩 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 江麗盈 陳葆琳 鄧康翹
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新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000以下水平，不過港大醫學院「本地個案即時有效繁殖率」升至1.336水平，代表一名患者傳染1.3人，繁殖率仍呈上升趨勢。

到泰國出席APEC會議返港後的特首李家超確診，有輕微發熱，喉嚨痛及有點疲倦，醫生已處方口服藥，今日（22日）的行政會議休會。

昨日疫情概要：

疫情．11.21｜新增7286宗確診　614宗輸入個案　多11名患者離世
港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.3365，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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