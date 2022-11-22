疫情．最新｜單日確診維持高位 本地個案繁殖率持續上升
撰文：黃煦緻 歐陽德浩 黃金棋 呂穎姍 馬煒傑 劉夢婷 江麗盈 陳葆琳 鄧康翹
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新冠肺炎疫情反彈，昨日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000以下水平，不過港大醫學院「本地個案即時有效繁殖率」升至1.336水平，代表一名患者傳染1.3人，繁殖率仍呈上升趨勢。
到泰國出席APEC會議返港後的特首李家超確診，有輕微發熱，喉嚨痛及有點疲倦，醫生已處方口服藥，今日（22日）的行政會議休會。
昨日疫情概要：
▼11月21日晚 百球迷觀看世界盃英格蘭對戰伊朗賽事▼
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▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼
+18
▼11月20日 泰國旅行團乘搭纜車上昂坪拜大佛▼
+13
▼11月20日 泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼
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▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼
+18
▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼
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增7286宗確診多11死 輸入個案614宗創新高 佔入境人數比率3.63%世界盃｜過百球迷商場觀賽 球迷讚氣氛佳 不怕騷擾家人曾國衞：李家超無畏疫情赴泰 勇於說好香港故事每周疫情｜上周確診多逾萬 死亡按周增三成 7日平均死亡率無升李家超確診︱輕微發熱、喉嚨有些痛楚 已處方口服藥李家超確診︱拆解行會「被休會」之謎 涉兩個尷尬因素