信和邀3000基層兒童及家庭慶祝聖誕節　惠康千個愛心包送弱勢社群

聖誕佳節將至，多間企業趁這時刻，送暖到基層。其中信和集團及黃廷方慈善基金展開「信和冬日送暖」活動，由集團義工隊「信和友心人」舉辦一系列活動及送贈聖誕禮物包，與大約3,000名基層兒童及家庭，以及需要住宿照顧服務的兒童及青少年提早慶祝聖誕節。



另外惠康「食咗飯未」慈善行動捐出約1,000個愛心包，由母公司 DFI 零售集團的義工將愛心包送到多間慈善團體，讓一群長者、低收入家庭及精神復元人士在佳節倍感温暖。



寒流襲港期間 向有需要人士送上煲仔飯

趁着一年一度的聖誕燈飾亮起，信和特別邀請基層兒童及家人乘坐特色開蓬巴士夜遊尖沙咀一帶，欣賞包括尖沙咀中心及帝國中心以歷年標誌性「雪花」圖案為主題的璀璨燈飾，一起感受尖東聖誕燈飾的傳統節慶情懷。

信和及黃廷方慈善基金亦邀請暫居於兒童或青少年院舍的學童，到香港黃金海岸酒店及香港富麗敦海洋公園酒店享用豐富聖誕自助午餐。信和置業執行董事田兆源代表出席送上聖誕禮物。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，很高興有機會聯同社區夥伴及義工同事為有需要人士送上節日祝福和關懷。他透露寒流襲港期間，義工隊更提供食煲仔飯，希望讓他們暖身又暖心，「在寒冷的日子增添幾分暖意，讓更多人感受到暖意窩心的聖誕節。」

惠康愛心米庫慈善行動獲捐款逾600萬

惠康表示，「食咗飯未」愛心米庫慈善行動自去年推出以來，截至上月中一周年，累積捐款超過600萬元，相等於2,000萬碗米飯，並向800萬善款大關邁進。惠康指適逢冬至臨近，「食咗飯未」慈善行動捐出約1,000個愛心包，為弱勢家庭送上關懷及暖意。是次捐贈的愛心包，裝有五款應節優質產品，包括鮑汁海螺片、珍珠菇、泰國米粉、去核紅棗及蛋卷。

惠康母公司DFI零售集團的義工將愛心包送到多間慈善團體，並向受惠人士送上誠摯問候，讓一群長者、低收入家庭及精神復元人士在佳節倍感温暖。