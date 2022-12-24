疫情．最新｜特首李家超今返港　料交代與內地通關進展

聖誕連假即將展開，特首李家超今日平安夜（24日）北京述職回港，料會交代與內地通關進展。



本港新冠肺炎疫情大幅反彈，衞生署昨日（23日）昨日公布新增20,252宗確診個案，是第五波疫情在3月高峰期後，再次單日破2萬宗水平。港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率已重回升軌。



昨日疫情概要：



- 20,252宗確診，較昨日個案升2.78％。

- 輸入個案924宗，佔整體個案比率4.56%；相比同日19,214機場入境旅客人次，確診比率則為4.81%，七日平均比率是4.70% 。

- 新增46名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.225%，整體死亡率維持0.47%，累計死亡人數為11373人。

- 本地XBB個案增1宗， BQ.1.1增1宗。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率一度回落至接近1，但已重回升軌，顯示本地個案又會明顯回升至1.0882。（港大醫學院圖片)

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