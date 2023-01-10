疫情｜增9379宗確診回落至萬宗以下　多75人死　增6宗新變種病毒

本港疫情漸回落，今日（10日）新增9,379宗確診，比昨日（9日）下跌19.4%，再度回落至一萬宗以下水平，亦創11月30日之後新低。輸入個案有227宗。新增6宗新變種病毒個案，另增75人死亡，七日平均死亡人數維持66.1人，總計死亡達12,481宗，但七日平均死亡率升至0.439%，創七個月新高。



今日疫情概要：



-增9,379宗確診，比昨日少2,262宗或19.4%。

-輸入個案227宗，佔整體個案比率2.42%；相比同日24,796機場入境旅客人次，確診比率則為0.92%，七日平均比率是1.34%。

-新增75名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.439%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,481人。

-本地個案帶新變異病毒株個案增6宗，包括XBB增2宗累計175宗，BF.7增3宗累計30宗，BQ1.1增1宗累計199宗。

本港今日再增9,379宗確診。確診個案中有9,152宗為本地個案，輸入個案佔227宗，佔整體個案比率為2.42%。昨日機場入境為24,796人次，確診比率為0.92%，較昨日微跌0.15個百分點。七日平均輸入確診人數為321人，七日平均輸入確診比率為1.34%。由2020年至今，本港共累計2,789,422人染疫。

衞生署公共衞生化驗服務處於1月1日至1月7日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約49.12%。

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衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入個案，目前累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案的XBB增2宗、BF.7增3宗及BQ1.1增1宗。目前累計175宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、30宗BF.7及199宗BQ.1.1亞系個案。

本地XBB增2宗，涉及1男1女，兩人同為36歲、一人已打3針、另一人無打針記錄；BF.7增3宗，涉及2女1男，其中2人已打3針、1人已打4針；BQ1.1增1宗，涉及一名37歲已打3針的男子。

學校方面，774間學校新呈報1,749宗個案，涉及1,505名學生及244名教職員。院舍方面，有17間院舍有確診個案，當中有19名院友及一名員工確診。

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為116%。昨日有4,692名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有400名新增確診病人，2,636人需要入住隔離設施，758人正接受氧氣治療，85人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為7.8%。

新增呈報19名危殆及18名嚴重的確診病人，現時合共有207名危殆及208名嚴重的確診病人留醫，當中47名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為9.3%。

再多75名患者死亡，涉及44男31女，年齡介乎48至103歲，其中27人來自院舍；21人無打針，4人已打4針，42人已打3針，6人已打2針，2人已打1針。七日平均死亡人數升至66.1人，總計死亡達12,481宗。近期七日平均死亡率急升，今日更升至0.439%，創自去年6月1日起以來，近七個月新高。

確診兒童個案方面，伊利沙伯醫院3個月大女嬰情況危殆、瑪嘉烈醫院8歲男童情況危殆、瑪嘉烈醫院2個月大女嬰情況嚴重。

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