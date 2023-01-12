增9,208宗確診多74人死　連續三日一萬宗以下　7日平均死亡率微升

新冠肺炎疫情持續，本港今（12日）新增9,208宗確診，連續三日維持在一萬宗以下，較昨日微跌0.77%。院舍方面，有24間院舍有確診個案，當中有25名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為232人，新增確診員工數目為80人。



另外，今日多74人死亡，七日平均死亡人數上升至67.6人，七日平均死亡率同時微升至0.530%，為5月21日以來新高，累計死亡人數為12,276人。



今日疫情概要：



-增9,208宗確診，連續三日維持在一萬宗以下，較昨日下跌近0.77%。

-輸入個案292宗，佔整體個案比率3.17%；相比同日23,273機場入境旅客人次，確診比率則為1.25%，七日平均比率是1.33%。

-新增74名患者死亡，7日平均死亡率為0.530%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,622人。

-本地個案帶新變異病毒株增6宗，包括2宗XBB累計共178宗，BF.7多1宗共31宗，BQ1.1多3宗累計204宗。

本港新冠肺炎確診數字持續下降，今僅錄得9,208宗確診，連續三日維持在一萬宗以下，較昨日下跌近0.77%，當中本地個案佔8,916宗。

輸入個案持續維持近200宗的水平，今日輸入個案為292宗，佔整體個案比率3.17%。新增292宗檢測陽性輸入個案，當中包括26宗核酸檢測陽性（11宗確診及15宗無症狀感染）及266宗快速抗原測試陽性個案。

由於同日機場入境人數有23,273人，確診比率為1.25%。七日平均確診人數方面亦微升至320人，七日平均確診比率為1.33%。

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+ 22

衞生署公共衞生化驗服務處於1月3日至1月9日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本為約 47.04%（七天移動平均比例）。

衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察陽性檢測個案涉及變異病毒株的情況。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現227宗XBB（包括一宗XBB.1.5）、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至於本地個案則發現多6宗變異病毒株陽性檢測個案，分別為2宗XBB、1宗BF.7及3宗BQ.1.1，為3男3女，年齡介乎27至94歲，累計發現178宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、31宗BF.7及204宗BQ.1.1亞系個案。

醫管局表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為111%。昨日（一月十一日）有4 313名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有314名新增確診病人，2 278人需要入住隔離設施，688人正接受氧氣治療，74人需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報16名危殆及28名嚴重的確診病人，現時合共有193名危殆及194名嚴重的確診病人留醫，當中50名危殆病人正接受深切治療。

新增呈報74名確診病人在公立醫院離世，分為29男45 女，年齡介乎38 歲至105 歲。新呈報離世病人當中，有25 位來自院舍。至於疫苗接種方面，有14 位無打針資料、有8 位打左4針、39位打左3針、11 位打左2針、2 位打左1針。七日平均死亡人數上升至67.6人，七日平均死亡率同時微升至0.530%，為5月21日以來新高，累計死亡人數為12,276人。根據初步分析，當中48名病人的死因與2019冠狀病毒病有關，其餘26名病人的死因沒有關連。

▼1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼



+ 8

學校方面，新呈報多868宗個案，分別為757名學生及111名教職員，分布在547間學校。院舍方面，有24間院舍有確診個案，當中有25名院友及1名員工確診。過去五天內曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友數目為232人，新增確診員工數目為80人。

呈報陽性個案的新增安老院舍：



香港聖公會牧愛長者之家

香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑

香港東區婦女福利會伍少梅安老護理院

家樂護老院有限公司

博愛醫院戴均護理安老院

佛教般若安老院有限公司

耆康會啟業護理安老院

耆英美好護老院

光愛中心有限公司 - 光愛敬老院

廣安護老之家有限公司

康璟護老院（黃大仙）有限公司

百順護老中心

松齡（利富）護老中心

基督教香港信義會恩海居

英皇護老院

窩恩居

華門居護理院舍

博愛醫院屯門護養院

呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍：



香港神託會耀安宿舍

新生精神康復會新翠宿舍

鄰舍輔導會怡樂居

香港心理衞生會康屏宿舍

利民會利康居

香港心理衞生會敦睦軒