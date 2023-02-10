【好媽媽換肝】一生只能捐肝一次　鄭凱甄母：如將來有事再諗方法

26歲的鄭凱甄無私為素未謀面的急性肝衰竭女病人鄧桂思捐出活肝。本身患有「肝炎」的鄭凱甄媽媽，今早（24日）接受電台訪問時表示，她當初是第一個支持女兒捐肝：「我亦都無問原因，第一句話好。」人一生只能捐一次肝，被問到有無考慮到自身將來需要時，鄭母如將來有事：「到時再諗方法。」



鄭凱甄無私捐出活肝。(受訪者提供)

二人不認同是「白捱一刀」

現已出院正在家中休養的鄭凱甄及其媽媽，今早（24日）接受電台訪問。鄭凱甄指考慮捐肝前，曾問過爸爸、男朋友、姑姐、老闆意見，唯獨獲媽媽支持。鄭媽媽表示，雖然自己本身肝不健康，但認為當務之急，「救人嗰刻真係救咗人先。」她又指如果自己將來有事：「到時再諗方法。」鄭媽媽憶述，雖然女兒接受的捐贈手術只是得0.5%的生命風險，她亦非常信任醫生，但仍守候在手術室外，希望女兒「第一眼見到自己」。

外界對鄭凱甄是否「白捱一刀」議論紛紛，鄭媽媽不認同，她預想過最壞的情況是手術失敗。鄭凱甄就重申，「完成無後悔」她指，在手術前有聽醫生講過，有機會在她開刀後，獲贈者鄧桂思身體承受不到，對於有可能自己捱的一刀對鄧桂思無幫助，早有心理準備。她相信，即使對方需接受屍肝，但為對方爭取到一個星期機會，是「無浪費我心機」，己發揮到作用。

鄭凱甄又說，不認為自己是英雄，決定捐肝「唔係特別偉大嘅事」，以為其他人都會願意捐肝，但發現原來器官捐贈並不普遍。她直言，無想過自己會引起這麼大的關注，現時在街上都有人讚許她，「好多都係話我好偉大、勇敢、肯踏出這一步…」笑言「好感動，無諗到呢啲詞語用喺我身上。」

43歲急性肝衰竭病人鄧桂思，接受過兩次換肝手術後，目前仍在瑪麗醫院深切治療部留醫。港大肝膽胰外科及肝臟移植臨床副教授吳國際表示，鄧桂思新肝的運作良好，肝功能指數向好，但未達正常水平。鄧桂思目前已有意識及可以有眼神接觸。

吳國際交代鄧桂思最新情況，指鄧桂思現時仍須用呼吸機及洗腎，有信心其腎臟功能將來可恢復，不過醫療團隊現時較擔心的是，在鄧桂思的氣喉找到少量真菌，雖然現時獲藥物控制，但擔心如失控會引致併發症感染。吳國際指，在深切治療部長期留院的病人，都常見此情況出現。