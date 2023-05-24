駱雪儀由心出發　陳紹璣冀助運動員文武全才

正所謂「一日為師，終生為父」，不只運動員視教練如父母，其實教練亦待他們如子女。殘疾人田徑教練駱雪儀不論是培訓港隊成員或是在社區授課，都堅持由心出發，以了解和溝通為主軸，照顧每一位運動員的成長。至於順德聯誼總會鄭裕彤中學排球教練陳紹璣除了傳授學生有關排球的知識外，同時亦以訓導主任的身份督促他們勤讀書，希望他們能「文武雙全」。兩位得獎教練的理念相近，不約而同地形容自己好像運動員的父母。

攝影：鄭子峰



駱雪儀是香港先進田徑代表，同時是殘疾人田徑─智障人士的教練。

駱雪儀強調耐性和心思

駱雪儀年輕時曾經擔任學校體育老師和校內田徑隊教練，可惜未幾便轉換其他跑道，直至10年前才重投田徑場的懷抱，成為殘疾人田徑─智障人士的教練。儘管她起初是執教香港智障人士體育協會的社區梯隊，而非精英隊，但當時她已經知道指導智障人士的竅門，在於更著重了解、信任和溝通：「因為每一位小朋友的情況都不同，所以在開始之前要先了解他們各自的背景和性格，用一段時間去培養關係，以及為他們建立信心。的確是需要花些心思，才能令他們做到我要求的事。」她直言自己是以母親的心態執教：「我本來就是一位母親，所以我對待他們亦如子女一樣，例如透過溝通去了解他們成長遇到的各方面問題。」

駱雪儀認為她所執教的智障人士能力很高，只是要投放更多耐性令他們了解訓練內容。

由執教社區梯隊到代表香港出賽的精英隊，駱教練坦言兩個角色的分別不大，均要以耐性為主：「我執教精英隊碰到的問題不大，因為他們的技術和領悟能力很好。只是跟社區梯隊的小朋友一樣，他們跑著跑著便會忘記某些動作或細節，所以我在兩個隊伍的執教方式都一樣，就是以耐性和心思去令他們理解訓練內容。」

說到最遠大的目標，駱雪儀希望社會可以更共融，更關心智障人士這一個群組。

鼓勵運動員竭盡所能 冀社會共融關懷

在疫情之下，駱教練帶同運動員外出比賽並不容易，故她坦言自己對運動員亦有一番寄望：「每次出外比賽，我都會告訴他們一句說話，就是『不要帶著遺憾回港』，運動員的生涯就只有幾年，所以你不可以讓自己有後悔的機會，一定要盡全力。」希望他們不留遺憾地比賽的同時，駱教練還有一個更遠大的目標，便是透過鼓勵殘疾人運動發展而達至社會共融：「其實智障人士跟其他運動員無異，大家都是十分刻苦地訓練，而且智障人士的耐性比一般人低，所以他們肯堅持做一件事是十分難得，我希望社會可以更共融，更關心智障人士這一個群組。」

陳紹璣已在順德聯誼總會鄭裕彤中學任教17年，帶領女排由D3升上D1，再贏得學界排球精英賽冠軍。

陳紹璣雙管齊下 助運動員文武全才

上年12月，順德聯誼總會鄭裕彤中學於學界排球精英賽的女排決賽以3:2擊敗協恩中學，不但事隔6年再次封后，更是她們第5度奪得精英賽女子組冠軍。在鄭裕彤中學女排稱霸的背後，教練陳紹璣無疑是最大功臣。對於自己教練的身份，陳紹璣的看法跟駱雪儀如出一轍：「不同地區對教練的演繹都有所不同，而香港的教練其實就是爸爸，因為要鞭策他們，但同時又要做到媽媽的工作，要好好地呵護他們。」

雖然陳紹璣是學生眼中的魔鬼教練，但每次提到自己的學生，他都會如父親般露出自豪的笑容。

只不過，陳紹璣所提及的身兼兩職並不只是形容他的教練工作，因為他同時是鄭裕彤中學的體育科主任、訓導主任和助理校長，所以礙於其多重身份，他就算想跟學生打成一片，也只能保持「魔鬼教練」般的風格。陳教練直言，其處事嚴謹的態度有助推動學生對自身的運動發展及學業更為認真和積極：「學生一向認為訓導主任是嚴謹，以及做事一絲不苟的，我希望能夠成為學生的榜樣，為他們制定最高效率的訓練，助他們不斷進步。」

陳紹璣除了在排球場內要求嚴格，排球場外亦密切關注學生的學業成績。

培養正確價值觀 勝不驕敗不餒

就算排球隊在學界打出成績，陳紹璣亦不容許學生在校內的學業因而出現嚴重下滑。此時，陳教練便化身陳老師去解釋自己如何造就學生的文武雙全：「我設立了一個檔案去監察排球隊成員的學業成績。如果他們的成績下滑到一個需要關注的程度，我就會邀請學生和其家長進行會談，看看有何辦法。在測驗周前一星期和考試周前兩星期，我會暫停訓練，讓他們留在學校飯堂溫習，有甚麼問題都可以即時問老師。」陳紹璣要實行這個訓練及學業兼備的嚴格方案，只是希望讓學生知道讀書的重要性：「我想她們知道除了打排球外，讀書同樣重要。因為我相信，如果你想繼續打排球的話，必須要兼顧學業，將來在大學就可以繼續發展排球生涯。」

任教多年，陳紹璣認為在「文武雙全」之外，培養學生正確的價值觀同樣重要。

除了文武雙全之外，陳教練直言培養學生的價值觀同樣重要：「其實我們的學生未必是最想贏波，但我灌輸給她們的概念是不可以輸波。因為我希望他們在訓練的過程中，了解到自己做到哪些事，或者不能做到哪些事。最後如果在自己的能力範圍內打出理想的表現而勝出，當然是錦上添花，但如果落敗，就要學識欣賞對手，並嘗試學習別人的長處。」

駱雪儀表示在香港教練培訓委員會舉辦的課程中，獲得的不少知識都能應用在教學上。

陳紹璣認為香港教練培訓委員會給予清晰的培訓指引，並形容這是香港教練十分需要的指標和方向。

香港教練培訓委員會多元課程令教練獲益良多

駱雪儀在2022賽馬會香港優秀教練選舉奪得社區優秀教練獎，她感謝香港教練培訓委員會舉辦多元化的課程：「例如運動科學就是現時教練們需了解更多的範疇，我在課程中學懂要用甚麼方法和器材去做到運動科學範疇的事。」至於第三度奪得學校優秀教練獎的陳紹璣則認為：「香港教練培訓委員會建立了一個平台，向香港運動教練提供優質培訓，給予所有教練清晰的培訓指引，這些指標和方向十分重要。」

香港教練培訓委員會主席（2021-2023）余國樑認為要在香港培訓精英運動員，社區和學校的貢獻是必不可少的。

駱雪儀和陳紹璣分別在社區和學校貢獻良多，香港教練培訓委員會主席（2021-2023）余國樑就表示要在香港培訓精英運動員，社區和學校的貢獻是必不可少：「發掘精英運動員要由學校層面入手，而香港要強化體育文化亦需要加強社區推廣，鼓勵健全和殘障人士參與體育活動，至為重要。因此由委員會舉辦的賽馬會香港優秀教練選舉設有社區和學校優秀教練獎，藉此表揚為香港體育發展無私付出的教練。」

賽馬會香港優秀教練選舉

賽馬會香港優秀教練選舉於1993年首辦，旨在表揚教練在體育工作上所付出的努力及貢獻。選舉於每年12月接受提名，並在頒獎典禮上公佈結果。選舉共設7個獎項，包括全年最佳教練獎、精英教練獎、最佳隊際運動教練獎、優秀服務獎、最佳教練培訓工作者獎、社區優秀教練獎及學校優秀教練獎，由香港教練培訓委員會所委任的選舉評審團選出。