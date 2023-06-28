鼓勵探索中國文化《Chinese Stories》傳承中華知識寶庫

「新正頭」為何要穿紅色？中國四大發明對後人的生活有什麼影響？人見人愛的大熊貓原來係大胃王？這些由來已久的歷史文化，與我們的生活息息相關，背後意義亦影響深遠。由香港社區基金呈獻，全新英文著作《Chinese Stories》，利用引人入勝的短篇故事及精美插圖，深入淺出介紹博大精深的中國歷史與文化，傳承中華知識寶庫。



生動文史故事 提升學習興趣

中國文化歷史源遠流長，各種傳統文化習俗於歷史洪流之中，不少得以傳承，成為影響後世的生活習慣、思想觀念，甚至構成新世代的核心價值觀。香港社區基金與本地年輕作家、學者及插畫家攜手合作，推出《Chinese Stories》。以英文撰寫的《Chinese Stories》，旨在為讀者提供一個增長中華文化知識的機會，並希望透過這本書，激發他們對中國文化和歷史的興趣。書中內容豐富，分別以八個章節介紹中國節日與慶祝活動；十二生肖的典故；餐飲和特色食品；器物和發明；運動和遊戲；時尚與工藝品；建築學、地理和文化遺產；風俗和傳統等故事，翻書細味，盡覽中國四千多年的獨特文化。本書讓讀者「長知識」了解中國文明的深厚底蘊和核心價值，促進社會團結和諧，同時肩負起傳承文明的使命。

讀畢一個又一個生動有趣的短篇故事，學生對《Chinese Stories》都愛不釋手。

以英文撰寫的《Chinese Stories》，為學生提供一個學習中華文化的機會。

書中以有趣插圖介紹農曆新年習俗，如貼揮春、封紅包等。

中國四大發明的由來歷史，以及對後世的影響，亦活現於書中。

弘揚中國文化 遍及學校社區

香港社區基金主席黃永光先生表示：「中華文化是凝聚我們社會不可或缺的一部分。我希望通過《Chinese Stories》，保存我們豐富的文化遺產，並在更多的家庭、學校和社區推廣開去。期望《Chinese Stories》能為大家帶來喜悅和靈感，讓年輕人更深入地瞭解和欣賞影響我們四千多年的價值觀、哲學和傳統，一代一代承傳下去。」基金早前向香港的中小學生送贈二千本圖書，通過富教育意義的課外讀物，鼓勵學生們主動了解、探索中國文化的深刻意義。

此外，基金早前更與香港故宮文化博物館合作舉辦「故宮文化工作坊」，邀請元朗公立中學校友會鄧英業小學不同文化背景的學生參加，以輕鬆互動的形式學習清代宮廷服飾的文化內涵與象徵意義，更有機會創作手繪帆布袋。活動過程中，學生們都非常投入，大大加深了他們對中國文化藝術與歷史的興趣。

元朗公立中學校友會鄧英業小學學生親身到訪香港故宮文化博物館。

學生在工作坊中親手設計手繪帆布袋，相當投入。

《Chinese Stories》 出版社：香港社區基金 推出日期：2023

《Chinese Stories》已在香港主要書店有售。部分銷售收益將捐贈香港聯合國兒童基金會，以支持保護及關注兒童的權益。

購買網址︰https://hkcf.hk/article/167

(資料及相片由客戶提供)