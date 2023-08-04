香港首個智能貨櫃農場出發日本　港企綠芝園培育國寶級山葵

以往談及農業，大家或會覺得不但花費大量人力物力，稍有天災更會使農夫一整年的心血盡毀。但隨著科技發展，室內種植技術已漸趨成熟，位於大埔創新園的綠芝園（Farm66）便是一大例子，既可24小時監測農作物生長、自動化收割，也能調節室內溫度和濕度，為農產品打造最佳的生長環境，有助穩定農作物供應。綠芝園採用的核心技術包括：魚菜共生、光譜技術、多層式種植等，不但有助培植更優質的農產品，更可做到節能減碳，有利可持續發展。

攝影：陳葦慈



魚菜共生系統節能減碳 光譜技術有助提升農產品質素

作為現代化農業的一大推手，綠芝園主力發展的「魚菜共生」有機生態技術，結合多層式種植，上種菜、下養魚，魚的排泄物經生物過濾後成為淡肥，可取代化學肥料，供養農作物。而植物同時能淨化水質，建設更好環境予魚類生活，形成良好的生態循環。綠芝園（Farm66）創辦人兼運營總裁林志揚（Billy）解釋：「化學肥料經採礦而得，過程會造成較多碳排放。而魚菜共生不但有機，更比傳統土耕節省8成用水。」

除了節能、環保，綠芝園亦以科技打造最佳環境予農作物生長，其獨有的光譜種植技術可為植物提供其所需的光線，調節燈光顏色可刺激植物生長和提升其營養素和味道：「如藍光對某些植物製造花青素和葉酸較有幫助。」另外，透過AI傳感器及物聯網技術，綠芝園可24小時無間斷收集種植及環境數據，如水質、空氣狀況等，可持續監測植物生長，更有效地管理農場。

綠芝園創辦人兼營運總裁林志揚（Billy）研發不同創新農業科技，不但節能減碳、提供穩定供應，也能提升農產品質素。

魚菜共生系統打造良好的生態循環，魚的排泄物可取代化學肥料，經生物過濾後成為淡肥供養農作物，植物同時能淨化水質，建設更好環境予魚類生活，兩者互惠互利。

透過A.I.及物聯網技術可收集數據及實時監察農作物生長情況。

打破季節和地區限制 首個集裝箱貨櫃農場出發日本和歌山 培育稀有農作物

傳統農業備受季節和溫度限制，Billy指室內種植能避免天氣的限制和影響，透過科技調控溫度、濕度等環境因素，可保障農作物於合適和穩定的環境生長，打破「不時不食」的農業文化。「以往夏天難種葉菜類，冬天也不會吃冬瓜，但室內種植可全年持續種植不同農產品，因為全環控技術可配合農作物所需的生長氣候而調節。」

綠芝園最近成功與日本Taiyo Group首度合作，把室內種植技術加入貨櫃箱，打造成集裝箱貨櫃農場並將出發日本，在日本和歌山種植國寶級真妻山葵，以室內種植技術，讓珍貴品種在全環境控制下生長，大大縮短收成時間。綠芝園的創新農業科技可解決全球暖化和水源污染等問題，可繼續培育高質素農作物，並把香港創科推向國際。

生蠔葉倚海岸生長，含高鹽分，味道似生蠔，帶濃郁的海水味。

真妻山葵源於日本和歌山，屬稀有品種。其生長講求寒冷氣候和清澈水源，故室內種植可調控合適的氣候，並提供潔淨水源培育山葵。

綠芝園最近成功與日本Taiyo Group首度合作，把室內種植技術加入貨櫃箱，並將出發日本和歌山，種植國寶級真妻山葵。

科技園具備完善生態圈 軟、硬資源兼備有助業務發展

隨著業務不斷拓展，綠芝園選擇落戶大埔創新園，Billy看準科技園生態圈的全方位支援，以及軟、硬資源齊備，有助推動現代化農業發展。「Farm66發跡於舊式工廈，面積只得2000呎左右。但室內農業佔用空間大、樓底也要高，更講求結構安全和衞生，創新園能提供符合我們需求的廠房。除此之外，透過使用自動化設備如機械臂可達到24小時大規模不停收割，可提升效率也節省人力成本，我們便可將更多資源投放於研發上。」

Billy亦提到科技園的完善生態圈可幫助他們連繫不同科創企業，促進商業合作和技術交流，於市場推廣、資金籌募上也有好處。「創新園附近有很多大型食品公司，我們可縮短運輸距離，直接將農產品送往他們的倉庫。再者，科技園於培訓和引入人才上有許多支援計劃和資金輔助，讓我們能更容易邀請外國農業專家來港幫忙。」

光譜種植技術可針對性給予植物所需光源，刺激其生長、提升營養素及味道。

將香港製造推向國際 盼現代化農業成為經濟主流之一

創新科技不但為現代化農業帶來突破，使大眾能享受更穩定而優質的糧食供應，保障農作物品種多元發展，綠芝園的智能生產亦成為新型工業化的一大里程碑，將「香港創新、設計和製造」帶到國際舞台。近年綠芝園的業務更擴展至中東地區如杜拜、沙地，及身為農業大國的日本。Billy分享，因部分中東地區屬於沙漠地帶，氣候並不適宜種植，綠芝園的農業科技正好能解決其農業生產缺口，使這些國家能於室內設廠種植，解決部分的糧食供應問題。Billy認為現代化農業的發展機遇甚大，而香港具備完善的法律制度，加上市場環境和人才優勢，能吸引更多海外客戶合作。「香港背靠龐大的內地市場，亦鄰近東南亞經濟中心，加上本港科研機構於國際排名上擁傑出表現，資金流動亦自由，使外國客戶更放心，也喜歡與我們合作。」

新型工業化令香港不再局限於金融、旅遊業等發展，香港創新製造也能成為經濟主流之一，「市民已不再只著眼於食品安全，更講求食物源頭、可持續性、環保和生態保護。作為高度都市化、人口密集的城市，我們的下一代未必清楚食物的來源和種植過程，但都市農業不但能令農產品供應穩定、節能減碳，也可做到社區綠化的教育用途，讓下一代了解食物的來源和種植過程。」

作為香港品牌，能做到融合傳統的農業智慧與嶄新技術，使現代農業能做到更高效的可持續發展，Billy為此而感到自豪：「（現代化農業）結合兩代人的智慧，其實香港也可以做到研發基地，做到精品種植。對於未來的農業發展，我充滿信心。」

（資料由客戶提供）